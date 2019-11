“Mi papá me pegaba y mi mamá callaba”: el duro relato familiar de Kate Rodríguez

Kate Rodríguez estuvo con Andy en la mesa de PH. A lo largo de la noche salieron temas de la vida y fue ahí donde la modelo contó lo dura que fue su infancia y adolescencia. “Para mi familia, yo soy la rebelde”, dijo Rodríguez.

Su historia cuenta que fue criada en un entorno en el que su obligación era llegar virgen al matrimonio y que a los 17 fue echada de su casa por haber elegido ser modelo.

“La religión, al menos la protestante, la que siguen mis padres, atormenta mucho a la gente”, explicó la chica de tapa de revista Playboy para contar la violencia que sufrió en sus manos. “Hay un versículo de la Biblia que dice ‘pégale a tus hijos con vara de hierro que no morirá’. Eso me quedó en la cabeza, no me lo puedo sacar”, agregó Kate Rodríguez en referencia a estas palabras, que su padre recitaba antes de “cada correctivo”, se la escucha conmovida.

“No se lo tomó literal porque no me pegó con vara de hierro, pero me pegaba”, dijo la estrella de El Marginal 3, aunque aseguró que las cuentas pendientes las tiene con su madre. “Mi resentimiento es con mi mamá, porque él tenía sus problemas. Pero mi mamá no aportaba ni se metía para que no me lastimara. Lo que él hacía, había que cumplirlo. Eso fue lo que me lastimó, porque sentía que no tenía a nadie que me defendiera”.

“Dentro del mundo del baile, los peluqueros y maquilladores me ayudaron a liberarme mucho”, se sinceró Kate Rodríguez.

“Les molestó mucho que hiciera Playboy, nos peleamos muy fuerte”, sumó la modelo. Por último, dejó una relfexión: “Siento que cada cosa que pase, que fueron muy grandes y muy graves, me hicieron la persona que soy hoy”.