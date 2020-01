“Pegar no es mi estilo” Karina Jelinek negó haber golpeado a su amiga Flor Parise

Últimamente, Karina Jelinek viene acumulando una larga serie de escándalos mediáticos. Luego del conflicto con el ganador de un sorteo que organizó por Instagram y de la acusación de no cumplir con los canjes, ahora se le suma una supuesta pelea con una amiga en una disco en Uruguay.

La modelo está disfrutando del verano y se la ve muy contenta en las playas, sunsets y fiestas exclusivas de Punta del Este. Sin embargo, Karina Jelinek fue señalada por pelearse a las trompadas con una amiga en un famoso boliche de la costa uruguaya por celos.

Martin Salwe, panelista del programa de canal 9, Siempre Show, contó el rumor de que Karina Olga habría agredido físicamente a una compañera en la discoteca Tequila. Luego, informó que la supuesta víctima era Florencia Parise, una amiga de la modelo que también vacaciona en el Este y con la cual compartieron viajes a Europa y Estados Unidos recientemente.

Sin embargo, la mediática salio a desmentirlo a través de audios de Whatsapp que envió a Tomas Dente y que este reprodujo en vivo. “No me peleé con nadie, aunque ninguna amistad es perfecta” dijo la panelista de La jaula de la moda. Después agregó: “La violencia o pegar, no es mi estilo. Gracias a Dios, no sé pegar una piña y no lo haría. Y mis amigas tampoco, para conmigo”.

Karina Olga también declaró: “Tal vez se malinterpretó una pelea con una de mis amigas, pero nada que ver con piñas. Con mis amigas yo me llevo re bien. Gracias a Dios tengo un buen equipo”. Sin negar la discusión, la modelo negó que la pelea haya llegado al nivel físico y recalcó el valor de las amistades que la rodean.