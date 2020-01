Con un primerísimo plano, Anto Roccuzzo mostró sus tres tatuajes más importantes

Anto Roccuzzo ha comenzado a usar mucho los redes sociales, si bien mantiene un perfil bajo ha decidido mostrar algunos aspectos de su vida privada, lo que genera un furor entre sus seguidores y los de su esposo, Messi.

Ahora, la joven rosarina decidió mostrar sus tres tatuajes que lleva en sus manos, para ello posó en con un primer plano de su rostro y los dejó al descubierto. Se trata de los nombres de sus tres hijo, Thiago, Mateo y Ciro.

“Ellos siempre conmigo”, escribió la joven junto a la imagen. Rápidamente, llegaron los comentarios de sus seguidores: “Sos una gran madre”, “Qué hermosa”, “Que hermoso gesto”, “Sos una diosa Anto”, fueron algunas de las palabras de la gente.

Recordemos que hace pocas semanas se filtró una conversación de Anto Roccuzzo con un seguidor, ya que él habría fundado la teoría que Ciro, el hijo menor de la pareja, no existe ya que aparece poco en los medios, pero eso es porque es muy chiquito.

Lo cierto es que la argentina dejó a la vista la furia que le genera que se diga eso de su pequeño y no dudó en mandarle un mensaje al joven: “Siento que te fuiste al carajo, quizás creés que sos gracioso o pensás que está bien joder con estas cosas. Ahora yo tengo que leer en mis comentarios que mi bebé de un año está muerto o que no existe. Cosas que realmente en mi vida creí que tendría que leer”, comenzó diciendo.

“Ahora por tu pelotudez yo tengo que leer comentarios en fotos de mi hijo bebé de un año, que dicen que está muerto o que no existe o cosas que realmente en mi vida creí que tendría que leer sobre un hijo mío”, siguió Anto Roccuzzo.

Y finalizó: “Obviamente, no puedo esperar más. Porque si hay gente tan idiota como vos para hacer este tipo de comentarios sobre un bebé, no tendría que sorprenderme. Pero te juro que me cuesta entender que haya gente tan estúpida. No entiendo tu sentido del humor, pero cuando hablás de niños tendrías que ir con más cuidado”.