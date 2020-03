Itziar Ituño, la inspectora Murillo de “La casa de papel”, tiene coronavirus: “Es muy contagioso”

Con el avance del coronavirus, muchos famosos empezaron a contagiarse y revelaron que tienen el virus Covid-19. Por tal motivo, todos recomiendan mantener el distanciamiento social. Ahora la actriz española Itzuar Ituño conocida por interpretar a la inspectora Murillo en “La casa de papel” reveló que tiene la enfermedad.

A través de su cuenta de Instagram, Itziar Ituño compartió una foto acostada y reveló que tiene coronavirus. La actriz de “La casa de papel” anunció: “Hola a [email protected]!! Es oficial, desde el viernes por la tarde tengo los síntomas (fiebre y tos seca) y hoy nos ha llegado la confirmación del test epidemiológico”.

“Es coronavirus. Mi caso es leve y estoy bien pero es muy muy contagioso y superpeligroso para la gente que está más débil. Ésto no es tontería, ser conscientes, no lo tomeis a la ligera, hay muertos, muchas vidas en juego y aún no sabemos hasta dónde va a llegar ésto”, advirtió la actriz de “La Casa de Papel”.

Por tal motivo, remarcó que “a llegado la hora de ponerse la vacuna de la responsabilidad por el bien común. Es tiempo de solidaridad y generosidad! De quedarse en casa y proteger a los demás. Ahora me tocan 15 días en cuarentena y después ya se verá! Cuidaros mucho”, concluyó su posteo donde la actriz anunció que tiene coronavirus.

De esa manera, la actriz recibió el inmediato apoyo por parte de sus seguidores quienes le transmitieron fuerza para afrontar la situación. Ituño se suma a los recientes casos de famosos con coronavirus. Entre ellos, uno de los que mayor conmoción generó fue el caso de Tom Hanks, quien luego de permanecer aislado y bajo tratamiento, recibió el alta médica.