Profundo dolor en Atlético Madrid: murió de coronavirus joven promesa del club de solo 14 años

El Atlético Madrid ha comunicado con “inmenso dolor” la muerte de Christian Minchola, futbolista juvenil de 14 años, integrante del equipo Infantil C, quien atravesaba su sexta temporada en la institución colchonera.

“Estamos consternados por la triste noticia del fallecimiento de nuestro jugador y lamentamos profundamente su pérdida. El Atlético de Madrid y toda la familia atlética estará al lado de la familia y amigos de Christian en estos momentos de inmenso dolor”, expresó en el comunicado Enrique Cerezo, presidente del Atleti. Sin embargo, no se informó de manera oficial las causas de su muerte.



La entidad rojiblanca anunció que la bandera de homenaje a nuestra afición situada en el Wanda Metropolitano iba a ondear a media asta en honor al pequeño Christian –hijo de un fotógrafo peruano llamado Ronald Minchola– y a todos los atléticos fallecidos en las últimas semanas a causa del coronavirus.



Por su parte, Miguel Ángel Gil, consejero delegado del Atlético, aseguró: “Es horrible la sensación de impotencia que se genera en situaciones como ésta. En los últimos días han fallecido personas muy próximas a mí, algunos por coronavirus y otros por otras enfermedades, y la sensación de no poder despedirte de ellos como merecen, así como, en el caso de Christian, la sensación de injusticia tan grande, te dejan el corazón destrozado. Tan sólo tenía 14 años. Desde aquí un beso muy fuerte para toda su familia y para todos aquellos de la gran familia atlética que estén sufriendo situaciones similares.”



A las condolencias se sumaron algunas de las figuras más emblemáticas de la actualidad, como el capitán Koke, formado en la Academia, quien se mostró muy afectado por la pérdida de Christian: “Rabia y dolor por tener que decir adiós a Christian Minchola. La vida es muy injusta. Orgulloso de que hayas vestido esta camiseta. Mucho ánimo a compañeros, familia y amigos. Descansa en paz.”

También el entrenador argentino Diego ‘Cholo’ Simeone dejó su menaje en las redes sociales. “De todo corazón envio mis condolencias a la familia y amigos de Christian. Descansa en paz”, escribió.



En su comunicado el Atlético Madrid no habló sobre la causa de la muerte pero el diario AS informó que, según fuentes del club, no fue por coronavirus. Christian Minchola jugaba como delantero, había ingresado a la Academia del ‘Atleti’ en la temporada 2013-14 en la etapa prebenjamín, y era fanático de Cristiano Ronaldo, de quien imitaba su postura para ejecutar tiros libres.

