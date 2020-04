Murió de coronavirus Andrew Jack, actor de Star Wars

El mundo del espectáculo de Hollywood está atravesando un triste momento, al conocerse sobre el fallecimiento de Andrew Jack por coronavirus. El actor tenía 76 años, y además de haber estado en pantalla en numerosas producciones exitosas, trabajaba como coach de muchas figuras, a las cuales ayudaba con sus performances y era muy querido en el ambiente.

Como es público conocimiento, el coronavirus se ha llevado miles de vidas alrededor del mundo y ahora, Jill McCullough, representante del actor, contó que Andrew Jack murió luego de tener complicaciones al contraer el virus, mientras estaba hospitalizado.

“Falleció esta mañana por el Covid-19 en el Hospital de San Pedro, Chertsey. Andrew vivía en una de las casas flotantes más antiguas del Támesis, y a pesar de ser muy independiente estaba locamente enamorado de su esposa”, comenzó diciendo McCullough al momento que informó sobre el momento en el que el actor murió.



Luego, contó que la esposa Andrew se encuentra en cuarentena en Australia ya que regresó de un viaje de Nueva Zelanza, por ello no pudo acompañar a su esposo en sus últimos días de vida. Además aclaró: “Existe la posibilidad de que no se celebre un funeral”, debido a las condiciones sociales que hay en la que las personas no pueden salir de su hogar.



En los últimos meses, Jack había sido contratado para entrenar a quienes forman parte de la película de Batman. El actor habría cumplido ese trabajo en producciones como “Avengers: Endgame”, “Robin Hood”, “Sherlock Holmes”, “Alien v. Predator”, “El señor de los anillos”, “Die Another Day”, “Eastern Promises, “Capitán América” ​​y “Hombres de negro: internacional”, entre otras éxitos.