En medio de la cuarentena, Susana Giménez se fue a Uruguay

Desde marzo rige en todo el territorio nacional la cuarentena obligatoria, tras la propagación del coronavirus, Por ello cada ciudadano se debía quedar en su hogar, también se cerraron las fronteras y se prohibieron los viajes también por el interior del país. Pero a más de 60 días de este decreto, Susana Giménez no lo cumplió.



La información brindada por Maurio Viale en su programa Más que noticias, indica que Susana Giménez el pasado sábado tomó un vuelo junto a su hermano, Patricio, y se dirigió a Uruguay, donde tiene su propiedad favorita llamada La Mary.

El vuelo se trató de forma privada y llegó a Montevideo. La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) fue quien autorizó que se lleve a cabo este viaje, a pesar que hasta el momento solo se podían realizar viajes con motivos sanitarios y por traslado de funcionarios.

Sin embargo, Mauro Viale indicó el motivo por el cual Susana Giménez se fue del país: “El detalle del viaje dice lo siguiente: traslado de dos ciudadanos argentinos con residencia en Uruguay”, sin embargo el periodista indicó que tiene el trámite en proceso y fue eso lo que le dio acceso al país vecino.

Por el momento, la diva no hizo declaraciones al respecto. Apenas comenzada la cuarentena en Argentina, hizo declaraciones al respecto: “Por un día no me agarró en La Mary. Vine para ir al dentista y hacer algunos trámites y cuando quise volver, ya no pude. Dijeron que los aviones no salen hasta septiembre. Una locura. Veremos qué pasa”, esto indicaría que se quedara en Uruguay, ya que pasa el mayor tiempo de su vida allá.