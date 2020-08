Un actor de “Glee” envenenó a su novio (por accidente) al cocinar mal un plato

Mucho se estuvo hablando en estas últimas semanas del elenco de “Glee”: y es que la trágica muerte de Naya Rivera estremeció a todos. Ahora, Kevin McHale, quien dio vida a Artie en la recordada serie, contó una particular situación que vivió con su novio.

Austin McKenzie, pareja del actor desde 2017, terminó intoxicado luego de comer alimentos en mal estado (preparados por McHale). Todo fue un accidente y como el joven está en buen estado de salud, el actor de “Glee” bromeó sobre lo sucedido a través de Twitter.

“¿Alguna vez has cocinado poco las salchichas de pollo (sin querer) y se las has servido a tu novio y él se ha puesto tan enfermo que has pensado que era COVID y te hiciste las pruebas dos veces, pero no, resulta que solo es salmonella?”, fue lo que tuiteó McHale, el sábado pasado.

El actor, según él mismo reveló, es muy hipocondríaco y es por eso que creyó que su novio había contraído coronavirus. Pero no se trataba del virus, sino de salmonella presente en las salchichas que McHale cocinó. “Debería romper conmigo. Yo lo haría”, agregó, en el tuit, a modo de broma.

Y horas más tarde, quien apareció en la mencionada red social fue el novio del actor (que había desactivado su Twitter, años atrás). En la descripción de su perfil escribió: “Me fui de Twitter hace cinco años. Ahora he vuelto para controlar a mi novio, Kevin McHale, que hace cinco días hizo que contrajera salmonella ‘por accidente’”.

Kevin McHale tomó una captura del perfil de su novio, lo publicó en su cuenta y escribió: “OMG” (Siglas en inglés de la frase, ‘Oh, mi dios’). Este suceso reaviva las teorías de que hay una especie de “maldición” detrás de “Glee”. Algunos seguidores de la serie así lo indican, y es que desde hace tiempo distintos sucesos vienen golpeando al elenco.