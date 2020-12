¿Hay discriminación cuando no se apoya a Alejandra Sagardoy para presidir el Concejo?

"Alejandra Sagardoy no va a recibir ni el apoyo de Bottero ni de Viotti por que en el fondo discriminan a Sagardoy por su condición de mujer, no hay otra razón, nada justifica que pudiendo tener una presidenta del Concejo mujer por primera vez en la historia, con el voto por unanimidad del cuerpo y siendo la candidata una militante de años y con un historial de respeto y lucha por las instituciones intachable, no la apoyen, es un despropósito y seguramente esto va a traer consecuencias", ese fue el mensaje de un militante radical que por estos días no activa en el partido pero tiene más trayectoria que todos los que componen la mesa radical.

"Mirá, yo ya no quiero discutir más, no quiero morirme de un infarto por dos necios, pero a Sagardoy no la apoyan por que es mujer, no hay más vuelta que darle, el tiempo me va a dar la razón", fue lo que nos dijo otro de los radicales que se alejaron del partido por que le cambiaron la cerradura.

El peronismo, en una jugada maestra, propuso a Sagardoy para que a partir de mañana ocupe la presidencia del Concejo, laureles no le faltan a la Concejala, militancia tampoco, pero al parecer desde su propio partido no la apoyan y con seguridad Germán Bottero va a continuar al frente del cuerpo.

Los argumentos que esgrimió Bottero no son validos y en el fondo todo apunta a que es una cuestión de machismo y egoísmo, nada más.

"Antes de votar a Alejandra, la voto a Brenda", fueron las palabras de un radical que por lo visto no le tiene simpatía a Sagardoy

Seguramente el peronismo intentó clavar una espina que va a dejar heridos, pero la intención es buena y la posibilidad que una mujer esté al frente del Concejo Municipal por ahora choca con una gran pared, pared que algunos entienden que es la del machismo y la discriminación