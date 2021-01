La tremenda pelea de Zlatan y Lukaku

Caliente. Muy caliente. Así fue el inédito cruce entre dos pesos pesado: Zlatan Ibrahimovic y Romelu Lukaku. En el final del primer tiempo del duelo de Inter y Milan por los cuartos de final de la Copa Italia, el delantero sueco y el belga quedaron en el medio de una discusión que fue subiendo de tono. Demasiado. Hubo empujones, cara a cara, insultos, amarillas. Y demasiados insultos.

Todo ocurrió a los 44 minutos. Romagnoli le cometió una falta a Lukaku, el belga reaccionó, y Zlatan se metió a meter picante. De ahí la reacción del gigante belga.

Cara a cara. Lukaku (1,94 de altura) puso la pera por delante, e Ibrahimovic (1,95) lo esperó con la cabeza levantada. No es común ver este tipo de peleas en el fútbol de elite. Y menos entre dos titanes delanteros que habían sido compañeros en Manchester United

¿Qué se dijeron? Arrancó Zlatan. "Go do you bullshit" (andá y hacé tu mierda), "go do you bullshit, call your mother" (hacé tu mierda, llamá a tu mamá). Y la siguió Lukaku: "Let's go inside" (vamos a pelear adentro)". Después, el delantero belga la siguió y lo fue a buscar cuando se iban a los vestuario, sacado. "I will fuck you and your wife" (Te voy a coger a vos y a tu esposa). Y a lo último le grita varias veces: "You want to speak about my mother?!" (¿¿¡¡Querés hablar de mi madre??!!). Y hasta le tiró un fils de pute (hijo de puta en francés)

Por la pelea sólo se llevaron una amarilla. Pero en el caso de Ibrahimovic esto derivó en la expulsión por una segunda amonestación que recibió a los 14 minutos del segundo tiempo por falta a Kolarov

Cuando los separaron, Zlatan siguió hablando. Y eso enfureció más a Lukaku, quien le marcaba como que lo esperaba a la salida. Es más, en el momento del descanso, la pelea continuó. Porque Lukaku corría hacia Ibrahimovic, mientras Nicolo Barella trataba de contenerlo.

Ya en el segundo tiempo, la tensión se enfrió. Los dos gigantes no volvieron a estar cerca en el campo. El Milan quedó con uno menos por la roja de Zlatan. Y el Inter lo empató de penal. ¿Quién marcó? Lukaku

​Y el mismo Lukaku terminaría riendo último, festejando el pase a la semifinal de la Copa Italia: a los 52 minutos del segundo tiempo, Eriksen clavó un golazo de tiro libre para el 2-1 definitivo del Inter.

Ibrahimovic y Lukaku fueron compañeros en la temporada 2017/18 en el Manchester United. De aquella época, el delantero belga tenía un buen recuerdo: "Todo lo que aprendí de Zlatan fue genial, desde las anécdotas que contó sobre sus pasos por el Inter, AC Milan, Barcelona e incluso el Ajax, hasta trabajando con él en la cancha, viendo lo competitivo que era”, contó alguna vez.... ¿Seguirá pensando lo mismo? La historia no terminó.