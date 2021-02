Va a ser más fácil sacarle una muela a un dogo

En el marco de la presentación del proyecto de ley para la modificación del Impuesto a las Ganancias, una senadora nacional se mostró a favor de que los jueces también realicen el pago de este tributo. Durante la mañana de este viernes, la legisladora del Frente de Todos, María de los Ángeles Sacnun, manifestó que este hecho es «una de las cuestiones para reorganizar» sobre dicha iniciativa. Además, apoyó la llegada de una reforma del sistema judicial en Argentina luego de «un sabor muy amargo» en la gestión de Mauricio Macri.

«El proyecto de suba del Impuesto a las Ganancias es muy importante. Yo dialogo con los sectores de trabajadores y es un proyecto muy bien recibido», expresó la representante de la provincia de Santa Fe en comunicación con el programa ‘Ahora Dicen’, de radio Futurock. «Una de las cuestiones para reorganizar es por qué los jueces no lo pagan», detalló.

En cuanto a la reforma del sistema judicial, dio a conocer: «Estamos hablando de reorganizar la Justicia para mejorarla. Es el que más desprestigio tiene de los tres poderes en Argentina». En este marco, resaltó que «es muy necesario democratizar el Poder Judicial». «Hay que reformar una Justicia que dejó durante los últimos cuatro años de macrismo un sabor muy amargo. Fue el poder de la injusticia», indicó.

Reconocido fiscal señaló que es «imposible» reformar el sistema judicial

Durante la mañana del jueves el fiscal Federico Delgado hizo referencia al tratamiento por parte de la agenda política nacional de la reforma del sistema judicial en Argentina. En este sentido, el profesional dio a conocer que es «imposible» llevar a cabo modificaciones al respecto, y que los actuales métodos de la Justicia poseen una «muy baja credibilidad».

«Hay que aplicar la ley, lo que no se puede hacer más es el uso privado de las leyes», destacó en comunicación con el programa ‘Mañana Sylvestre’, de Radio 10. Además, Delgado dio a conocer que este sistema «usa las leyes para lo que nos conviene y tratar de eludirlas cuando no nos conviene». «Eso no se puede hacer más», ratificó sobre este tema.

«La Justicia se ha vuelto una burocracia que ha perdido credibilidad, donde los expedientes a veces se usan de acuerdo a los intereses del poder», detalló al respecto. «Hay un terreno muy fértil para sentar las bases y los cimientos de un sistema judicial para la democracia, ya que el sistema judicial en su conjunto es bastante refractario a la pulsión democrática», abundó.

Fuente: El Intransigente