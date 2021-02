Masterchef: Germán Martitegui compartió una comprometida foto con Vicky Xipolitakis

Germán Martitegui palpita la previa a la segunda temporada de Masterchef. El jurado más temido del certamen demostró que también mantiene su buen humor y, en la previa a la primera emisión, compartió una inédita imagen con Vicky Xipolitakis.

Masterchef Celebrity, una nueva aventura! Y como un plus acá está la foto más pedida del 2020 sacada por ‘el paparazzi’ Donato", expresó el cocinero que compartió en su Twitter una foto en la que se ve abrazando a la ex participante.

El vínculo entre Vicky y Martitegui fue motivo de revolución entre los fans del certamen gracias a que la "diosa griega" no dudó en confesarle su amor al jurado. Sin embargo, este amor no fue correspondido y el chef se refirió a este "chichoneo" tiempo atrás.

“Vicky es una demanda insaciable. Paso yo, pasa Donato De Santis, pasa Damián Betular, y nada le alcanza”, comenzó diciendo.

“Siempre me acuerdo de lo primero que me dijo cuando me vio. Me dijo ‘ay qué linda sonrisa que tenés’. Nadie me había dicho nunca eso a mí y se me cae el personaje porque frente a eso me sale sonreír, pero lamento decirles que esa es toda mi relación con ella, soy jurado y ella participante”, aseguró el chef en diálogo con Por si las moscas.