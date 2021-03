Martita Fort mostró el nuevo e impactante tatuaje que se hizo en la pierna

Martita Fort se animó a un particular tatuaje en la pierna izquierda y sumó un segundo diseño además de la fecha de nacimiento de su padre que tiene grabada en la nuca.

Fiel al estilo de su padre, Martita Fort ya se convirtió en una verdadera influencer. Con 17 años recién cumplidos, la hija de Ricardo decidió hacerse un tatuaje en la pierna y compartió las imágenes a través de su cuenta de Instagram.

En las últimas horas, Martita Fort se hizo presente en las redes sociales para compartir el video de cómo se grababa en la piel el diseño elegida por ella misma. Aunque no aclaró si éste tenía un significado particular, el tatuaje muestra a un tigre en blanco y negro.

Respetando los protocolos correspondientes, la hija de “El Comandante” se acercó al estudio y se hizo un particular tatuaje en la pierna izquierda. Luego, compartió las imágenes con su más de medio millón de seguidores que tiene en Instagram.

Además, compartió un video en el cual filmaba a su tatuador. “In progress”, escribió Martita Fort sobre las imágenes. Minutos más tarde compartió dos fotografías donde se veía con más detalle el diseño elegido y grabado en su piel.

Este no es el primer tatuaje que tiene la hermana de Felipe Fort. Hace unos meses, mostró el diseño que se hizo en la nuca: la fecha 05.11.1968. De esta manera, se grabó en la piel el día, mes y año en que nació Ricardo Fort.

Hace algunas semanas los mellizos de Ricardo Fort fueron tapa de la Revista Caras donde posaron para una producción en la cual celebraron sus 17 años. Incluso se animaron a recrear una famosa fotografía de cuando eran chicos y estaban con su padre posando acostados en el pasto del jardín de su casa.

Dicha imagen se viralizó en las redes sociales y los fanáticos de “El Comandante” salieron a mencionarla y celebrarla. Aun hoy Ricardo Fort es recordado con mucho cariño en las redes y se siguen compartiendo imágenes y videos del empresario con sus frases más célebres.