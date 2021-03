Peñarol se quedó con el clásico cerca del final

Gran domingo de fútbol local. Hubo emociones en todas las canchas y en el clásico fue victoria de Peñarol sobre Ferrocarril del Estado por 2 a 1, con un gol sobre la hora de Facundo Bahl. El equipo dirigido por Juan Verón había arrancado ganando con un tanto de Iván Gómez, pero en el primer tiempo igualó transitoriamente Agustín Zilli. Teniendo en cuenta que era un duelo de necesitados, quedó mejor parada la V azulada.

El resultado más abultado de la jornada se dio en el Sur de la ciudad. Quilmes goleó a Ben Hur por 4 a 0 con goles de tres jugadores que hasta hace un tiempo pasaron por el Lobo, Juani Weissen por duplicado, Sebastián Muriel y Manuel Bustos. El equipo dirigido por Maxi Barbero tuvo el debut de Facundo Cabral, mientras sigue esperando porque cumplan las sanciones que arrastran del Regional, Pucho Yuste, Nicolás Besaccia y Gustavo Mathier. Los cerveceros son uno de los líderes con puntaje ideal.

El otro puntero es 9 de Julio, que ganó en Barranquitas ante Sportivo Norte por 3 a 1. Burdesse, Nahuel Vera y Tosetto anotaron los goles del elenco de Pablo Bonaveri, mientras que Ulman había igualado en el primer tiempo para los dirigidos por Marcelo Varela.

También ganaron el Dep. Aldao (3 a 0 a Talleres), Atlético Rafaela, como visitante (1 a 0 a Tacural), y Florida de Clucellas, también fuera de casa (1 a 0 a Bochazo). El empate de la jornada estuvo en Sunchales entre Unión y Brown, 1 a 1. Esta noche se completa la jornada en Ramona, donde el Deportivo enfrentará a Libertad (a las 21.30, dirige Franco Ceballos), que si gana también puede ser puntero.

Este es el detalle de la jornada:

PEÑAROL 2 - FERRO 1

Cancha: Villa Rosas. Arbitro: Mauro Cardozo. Reserva: Peñarol 2 - Ferro 1.

Peñarol: Pinzano; Kinderknecht, Valler, Acuña (Monteporsi), Gómez, Chantiri, Puy (Schmidt), Albarracín (Bahl), Belinde (Vargas), Peralta (Sanmartino) y Galarza. DT: Juan Verón.

Ferrocarril del Estado: Viotti; Albertengo, Andrada, Ibáñez (Gerez), Zilli, Miranda, Rojas, Clemenz, Malano (Espindola), Pavetti (Romero) y Valsagna (Lottersberger). DT: Oscar Born.

Goles: PT, 2' Iván Gómez (P), 25' Zilli (F). ST: 45' Bahl (P).

BEN HUR 0 - QUILMES 4

Cancha: Néstor Zenklusen. Arbitro: Guillermo Tartaglia. Reserva: Ben Hur 9 - Quilmes 0.

Ben Hur: Astrada; Ybáñez, Contrera (Ferreyra), Quiroga, Sola, Asteggiano, Cabral, Sosa (Crettier), Lezcano (Palomeque), Montenegro y Grosso. DT: M. Barbero.

Quilmes: Pagliero; Muriel, Acuña, Franco Forni (Fabre), Pautasso, Bracaccini, Ynfante (Ocampo), Ignacio Forni (Carrizo), Weissen, Vittarelli Góngora y Bustos (Córdoba). DT: H. Togni.

Goles: PT, 3' Bustos (Q), 21' Muriel (Q). ST: 11' -p- y 19' goles de Weissen (Q).

DEP. ALDAO 3 - TALLERES 0

Cancha: Aldao. Arbitro: Sebastián Garetto. Reserva: 2-2.

Dep. Aldao: Valler; Charra, Portianka, Díaz, Saavedra, Ocaño, Cejas, Juárez (Ponte), Cavallero, Mayer y Peirone (Rolón). DT: Carlos Scándalo.

Talleres: Schmidthalter; Godoy, Guarino, Muller, Wasinger (Flores), Meroi, Bonelli, Pérez (Avalos), Flores, Senturio y Riffle. DT: Domingo Magaz.

Goles: PT, 41' Charra (DA). ST: 9' Caballero y 33' Ponte (DA). Detalle: Valler (DA) le contuvo un penal a Flores (T).

BOCHAZO 0 - FLORIDA 1

Cancha: Bochófilo Bochazo de San Vicente. Arbitro: Rodrigo Pérez. Reserva: Bochazo 3 - Florida 2.

B. Bochazo: Girardini; Fink, Córdoba, Carlos Ceballos, Lezcano, Domínguez, Urquiza, Peralta, Tosetto, Fernando Ceballos y Citroni (Venica). DT: D. Fardeletti.

Florida: Galizzi, Franco, Arnaudo, Bocca, Forchino, Pezzi, Andretich, Luque, Gilli (Dobler), Marchisone (Gonzalez) y Ferreyra (Paire). DT: Diego Priolo.

Gol: ST, 24' Rodrigo Forchino (F). Incidencia: exp. Bruno Bocca (F).

TACURAL 0 - ATLETICO 1

Cancha: Dep. Tacural. Arbitro: Franco Ceballos. Reserva: Tacural 0 - Atlético 3.

Dep. Tacural: Celiz; Piccone (Flamenco), Olmos, Saavedra, Gutierrez, Ibarra, Antinori, Benavidez, Tejeda (López), Mandrile e Ibañez. DT: César Eijó.

Atlético: Grinóvero; Androetto, Flores, Riberi, Alassia, Bravo, Albertengo, Ceccherini (Eñiguez), Rostagno (Alfano), Mavilla (Lazzaroni) y Rossi (Quinteros). DT: Franco Mendoza.

Gol: ST, 5' Alejo Ceccherini (AR).

SP. NORTE 1 - 9 DE JULIO 3

Cancha: Sportivo Norte. Arbitro: Ariel Gorlino. Reserva: 2-2.

Sp. Norte: Ludueña; Romero, Mateo Maldonado, Gonzalez, Leguizamón, Maciel, Arias (Soria), Ulman, Jara (R. Olivera), Hollman y Oscar Maldonado (Espíndola). DT: M. Varela.

9 de Julio: Cordero; Rodriguez, Acuña, Martínez, Guzmán, Agustín Vera, Nahuel Vera, Cardozo (Quiroz), Burdese, Ruiz Díaz y Tosetto (Sterren). DT: P. Bonaveri.

Goles: PT, 40' Burdesse (9), 41' Ulman (SN). ST: 24' Nahuel Vera (9), 35' Tosetto (9).

UNION 1 - BROWN 1

Cancha: Unión de Sunchales. Arbitro: José Domínguez. Reserva: Unión 1 - Brown 2.

Unión: Romero; Paiz, Semino, Lorenzalle, Thiago Alassia, Kevin Alassia, Cristaldo, Ponce de León (Gaido), Rodriguez, Muñoz y Schonfeld. DT: Adrián Tosetto.

Brown de San Vicente: Arocca; Arnold, Milanesio (Berasategui), Sánchez (Ersabella), Tántera, Restelli, Díaz, Sosa (Depetris), Nuñez, Bertero y Córdoba. DT: A. Zurbriggen.

Goles: ST, 5' Adrián Rodriguez (U), 45' Enzo Bertero (B).

PROXIMA FECHA (3°)

Florida vs. Unión; Brown vs. Sportivo Norte; 9 de Julio vs. Tacural; Atlético vs. Peñarol; Ferro vs. Dep. Aldao; Talleres vs. Ben Hur; Quilmes vs. Dep. Ramona y Libertad vs. Bochófilo Bochazo.

Fuente: diariolaopinion.com.ar