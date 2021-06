“La reina del Flow”: uno de los actores relató las amenazas “explícitas, frías y sangrientas” que recibió

Uno de los actores de la famosa serie “La reina del Flow” relató en una entrevista que tuvo con el programa de La Red, del canal Caracol Televisión, que hace un tiempo comenzó a recibir amenazas en su contra que surgen a través de las redes sociales.

Se trata de Javier Ávila, integrante de la serie que se puede ver por la plataforma Netflix. En la entrevista contó que recibió una gran cantidad de mensajes los cuales atentaban contra su vida, al comienzo no le dio importancia pero como nunca pararon, lo llevó a preocuparse.

El actor decidió mostrar en el programa algunos de ellos: “Ya está muerto y no me importa nada”, “sapo” y “usted me las paga”. Luego, Javier comentó que nunca se esperó algo así, además agregó que los mensajes provienen de una persona, que sin motivo alguno o por lo menos que él sepa, busca lastimarlo como también a su familia.

“Estaba trabajando en mi casa, cuando me llega una notificación de redes sociales y veo una serie de amenazas muy explícitas, frías y sangrientas”, declaró.

Pero esto no termina acá, el actor de “La reina del Flow” contó que el hombre que lo está amenazando no oculta su identidad y hasta lo llamó desde su número personal. “Nunca se ha escabullido en un perfil falso y hasta me llama de su propio número de teléfono. El tipo se mantiene en que va a matarme a mí y a mi familia”.

De acuerdo con la persona que está amenazando a Javier, manifestó que unos agentes de tránsito en Madrid (Cundinamarca) le dijo que estaban llevándose autos mal estacionados por orden de Ávila. Sorprendido por lo que escuchó, el actor declaró que no tiene interés en participar en proyectos políticos en el municipio madrileño.

Una de sus conclusiones es que como fue candidato a la Alcaldía de Madrid en las elecciones pasadas y que al estar en una campaña política, es normal ser hostigado por muchas personas. Igualmente sostiene que estas presunciones no tienen sustento legal y por ello es necesario que las investigaciones sobre el caso sean rápidas.

Por último, el actor de “La reina del Flow” comentó que hizo la denuncia pero que quedó todo plasmado en papeles, algo con lo que no se siente protegido, ya que la persona lo que amenaza sigue libre y viviendo sin problema alguno.