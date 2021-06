Las críticas, aunque no gusten, dan sus frutos: llegaron 9 respiradores más

Nadie puede poner en duda que somos un medio que no acepta presiones y que no se calla nada. No recibimos pauta de la Municipalidad ni del Gobierno Provincial, por ello tenemos la más absoluta libertad para criticar lo que haya que criticar, sin que medie suspicacia alguna. Tampoco recibimos sueldos de entes estatales ni somos empleados del Concejo Municipal o de la Municipalidad. Nadie en este medio tiene cargos públicos y todos saben quienes son los titulares de R24N, "No nos escondemos detrás de nada ni de nadie".

Desde hace tiempo bregamos para que los dineros públicos se destinen a las cosas importantes y hoy no hay nada más importante que la salud. Por ello, nos sentimos absolutamente participes cuando los gobernantes se ven obligados a invertir los dineros en lo que realmente a la gente le hace falta. No nos interesa que quieran vender "humo" y cada uno se adjudique la paternidad, todos saben quien vende humo y quien trabaja bien.

En la tarde del lunes, el Hospital Dr. Jaime Ferré recibió nueve respiradores y equipos de alta complejidad - incluyendo bombas de infusión y monitores - para equipar el nuevo módulo instalado sobre calle Balcarce, que sumará 10 camas críticas.

Según lo señalado por el director del Hospital, Dr. Diego Lanzotti, los equipamientos permitirán dar atención a pacientes de mayor complejidad y cuadros críticos. Esperan que la nueva unidad de Terapia Intensiva pueda empezar su funcionamiento el próximo fin de semana, una vez que se logre abastecer de todos los insumos necesarios al efector público local.

Pese a la estabilización del número de contagios, la demanda por pacientes de coronavirus se mantiene en niveles muy altos y, de acuerdo a Lanzotti, "se viven momentos muy duros" al momento de conseguir una cama. El lunes, el Hospital cerró la jornada con las 41 camas UTI ocupadas.