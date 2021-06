Atlético vuelve al ruedo en Jujuy

Atlético de Rafaela vuelve al ruedo bien lejos de casa, este jueves a las 14. Se termina la ‘pausa’. No es un empezar de nuevo porque el torneo es el mismo y el plantel también, el que venía jugando hasta que se paró el fútbol debido a las restricciones del Gobierno nacional ante el avance de la pandemia de coronavirus. Quedó atrás; el covid-19 ¿? No, las medidas impuestas. La pelota vuelve a rodar.

Han pasado 28 días del último partido oficial (el 13 de mayo ante Tristán Suárez, empate 2 a 2 en Alberdi). Hasta allí se han disputado diez fechas y la ‘Crema’ de Walter Otta pudo sumar 14 puntos, fruto de 3 triunfos y 5 empates, en sus otras dos presentaciones perdió. Anotó 13 goles y recibió 9.

Por ahora no le alcanza para meterse en el lote de los ‘cuatro’, los que hipotéticamente clasificarían al reducido por el segundo ascenso. Esta ahí nomás, apenas a un punto. Por eso, hoy, cuando visite a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, irá por una victoria que le permita meterse en los primeros planos de la zona B y comenzar a escalar posiciones para posicionarse lo más arriba posible. No será un rival sencillo ya que el ‘Lobo’ jujeño llega con las mismas pretensiones y prácticamente, hasta el momento, la misma campaña que la ‘Crema’: 14 puntos con 4G, 2E y 4P.

El líder del grupo es Güemes, con 22, luego vienen Independiente Rivadavia con 20, All Boys (16) Santamarina (15) y Brown de Adrogué (15). Junto a Atlético y Gimnasia, también con las mismas unidades, llegan San Telmo y Ferro.

Para el juego de este jueves Otta recupera a Facundo Soloa, quien se recuperó de una distensión del ligamento lateral interno de su rodilla derecha. El ‘Colo’ irá en lugar de Federico Recalde. Será la única variante con respecto al 11 que inició el último juego ante Tristán Suárez.

En el banco de relevos estarán: Nahuel Pezzini, Cristian González, Brian Calderara, Recalde, Marcos Giménez, Enzo Avaro, Alex Luna, Darío Rostagno y Germán Lesman.

OTROS PARTIDOS. Zona A: Viernes 21/05: Quilmes 2 – Mitre (SdE) 1. Ayer: jugaban Gimnasia (Mza) – San Martín (T). Hoy: 15hs Dep. Maipú vs Chacarita, 15hs (tv) Riestra vs Belgrano, 18hs (tv) Tigre vs Estudiantes (BA), 18hs Estudiantes (BA) vs Alte. Brown, 20.10hs (tv) Agropecuario vs Atlanta. Viernes 11/06: 18hs Temperley vs Chicago. Zona B: Ayer: Tristán Suárez 1 – Brown (PM) 0, Instituto 0 – Ind. Rivadavia 0, Güemes (SdE) 0 – Villa Dálmine 0. Hoy: 14hs Gimnasia (J) vs Atlético de Rafaela, 15hs Dep. Morón vs San Martín (SJ), 15hs Santamarina vs Def. de Belgrano. Viernes 11/06: 14hs (tv) Ferro vs Brown (A), 15.30hs Almagro vs San Telmo, 16hs (tv) All Boys vs Barracas Central.

Posibles formaciones y datos del partido:

GIMNASIA (JUJUY): Fernando Otarola; Álvaro Cazula, Diego López, Emir Faccioli y Guillermo Cosaro; Iván Ortigoza, Emmanuel García, Lautaro Bellegia y Francisco Gatti; Leandro González y Facundo Suárez. DT: Arnaldo Sialle.

ATLÉTICO DE RAFAELA: Guillermo Sara; Cristian Chimino, Gastón Tellechea, Fernando Piñero y Roque Ramírez; Ayrton Portillo, Facundo Soloa, Jorge Molina y Guillermo Funes; Juan Cruz Esquivel y Claudio Bieler. DT: Walter Otta.

Estadio: 23 de Agosto.

Árbitro: Luca Novelli.

Asistentes: Pablo Acevedo y Martín Basso.

Cuarto árbitro: Federico Guayas Torenero.

Hora: 14.00

TV: TyC Sports Play

Fuente: Diariolaopinion.com.ar