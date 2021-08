Viotti y Visintini hacen campaña en horario de trabajo pero sus sueldos los siguen cobrando sin descuento

Carina Visintini dice que "la gente perdió mucho la credibilidad en los políticos" y nos preguntamos qué credibilidad se puede tener en políticos que hacen campaña mientras cobran sueldos del Estado. Lo correcto sería que pidan licencia y hagan lo que quieran de su tiempo, pero no seguir cobrando y distrayendo tiempo de trabajo que todos los vecinos de Rafaela pagan con mucho esfuerzo. Lamentablemente Viotti, Sagardoy y Visintini son empleados del Concejo, hacen campaña y siguen cobrando sus sueldos, mientras que otros candidatos tienen que dejar sus trabajos, no ganar dinero y hacer campaña. Es algo elemental que no quieren entender, no por que les falte neuronas, sino por que no les conviene entender.

En el marco de la campaña electoral con miras a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del próximo 12 de setiembre dialogaron con RADIO RAFAELA los precandidatos a concejales por Juntos Por el Cambio, Leo Viotti y Carina Visintini.

Al ser consultados por como son recibidos por la gente, Carina Visintini señaló que «la gente perdió mucho la credibilidad en los políticos, primero no se podía por la pandemia, hacíamos visitas a travésd de zoom, pero ahora que podemos recorrer los barrios y estar mano a mano, hay un gran negocio en la gente y mucha desilusión luego de los últimos acontecimientos luego de los últimos hechos, con los oficialismos locales. La gente ve una luz de esperanza en esta unión que logramos como oposición para hacer una buena elección en las próximas contiendas electorales».

Acerca de las preocupaciones que encuentran en la ciudadanía el concejal Leonardo Viotti sostuvo que «lo que se ha vivido por la pandemia ha golpeado muy fuerte y muchos vecinos sienten cierto resentimiento hacia la política en general y precisó que «lo que se vive a nivel económico sigue siendo uno de los principales problemas, aunque la coyuntura haya profundizado la crisis económica es algo estructural de la Argentina, la inflación golpea el bolsillo de los vecinos, el laburante, el que vive de un sueldo».

Viotti destacó a la inseguridad como uno de los principales problemas, «las oportunidades de cara a futuro para los jóvenes sigue siendo otro problema, el acceso al primer empleo, el acceso a la vivienda, el acceso a un terreno. Rafaela sigue teniendo esos problemas que se sostienen desde hace algunos años, por lo menos desde que yo participo en politica y la situación económica ha agravado todas esas cosas que son las que tenemos que mirar en cara a una proyección del trabajo en los próximos tiempos»

«De manera mancomunada, si bien tenemos diferencias con el espacio político con el kirchnerismo, el pejotismo, en estos temas estructurales tenemos que trabajar en conjunto y creo que desde el concejo hemos dado muestras de que se puede y citó como ejemplo las herramientas necesarias votadas por el concejo municipal para gestionar en el marco de la pandemia, «entendemos que son herramientas necesarias para hacer frente a una realidad que lamentablemente no termina. Ahora de la misma manera que damos las herramientas, pedimos que se ocupen de los temas que los vecinos siguen pidiendo en cada rincón de la ciudad: seguridad, obras en los barrios, trabajar para la reinserción laboral y oportunidad para los emprendedores»

