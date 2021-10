Iván de Pineda reveló la condición con la que se casará junto a Luz Barrantes, su novia desde hace 20 años

Iván de Pineda es el querido modelo y conductor de Pasapalabra, el ciclo de Telefé que entretiene a los argentinos por la tarde, poniendo varios juegos sobre la mesa y desopilantes consignas. Sin embargo, el espacio no sólo es de diversión, sino que también es de reflexión entre el actor y los participantes. Así, en su última transmisión, el joven se puso serio al hablar de su noviazgo con Luz Barrantes y reflexionó sobre un futuro unido en matrimonio con ella.

El conductor Iván de Pineda lleva más de 20 años en pareja con Luz Barrantes, y hasta ahora nunca decidieron dar el “Sí” en el altar para oficializar su vínculo amoroso. Siguiendo el chiste que planteaban los participantes de Pasapalabra, el modelo comenzó a ironizar las exigencias que considera importantes en los hipotéticos invitados a su casamiento. Sin embargo, luego aseguró: “Nos vamos a casar un día que cumplamos muchos años para celebrar lo que pasó y no lo que está por venir”, aseguró.

Si bien Iván de Pineda es muy reservado con respecto a su vida privada, esta no sería la primera vez que el conductor explica el rechazo que siente junto a su novia frente a la idea de pasar por el altar. “Pensamos en casarnos alguna vez, pero hicimos la lista de invitados y eran como mil personas. Teníamos que pagar un montón de plata”, comentó en una ocasión. Además, cabe destacar que a ambos novios les gusta tomarse las cosas con calma, y es que llevan involucrados sentimentalmente desde los 23 años, y en 2018 recién decidieron comenzar a convivir.

“El compromiso ya está asumido y tomado. Cada una de las decisiones que se toman son importantes para nosotros. Yo me tomo las cosas con responsabilidad. Hemos generado un tipo de relación bastante especial, que quizás muchos no entienden... Cuando uno ha basado la relación en la distancia, las cosas no son iguales”, aseguró.

