“Sangre en las paredes”, el escalofriante testimonio de una empleada del hotel donde se hospedaron Maradona y Mavys en Argentina

Continúan las repercusiones del testimonio de Mavys Álvarez, la joven de nacionalidad cubana que confesó haber tenido una relación con Diego Maradona cuando era menor de edad. El más reciente testimonio pertenece a una empleada del hotel donde ambos se hospedaron durante su estadía en la Argentina. A su vez, dio detalles sobre la escalofriante escena que se descubrió en su habitación.

El encargado de revelar sus dichos fue el periodista Ángel de Brito, quien leyó las declaraciones de la trabajadora en “Los Ángeles de la Mañana”. A su vez, el conductor aseveró que “hay muchos testigos de esa época que van a ir apareciendo”.

“En este caso es una empleada que nos cuenta lo siguiente: ‘A fines del 2000 y principios del 2001 Maradona estuvo hospedado en el hotel Elevage. Reservó el piso entero para él y sus acompañantes. Venían de sacarlo de los otros hoteles por los disturbios, del Hilton y del Sheraton”, precisó.



De Brito precisó que estos conflictos con los hoteles se debieron a “disturbios y deudas que dejaban”. Y continuó: “Una exencargada del hotel nos contó que vivía de noche, mucha fiesta y mucho alcohol. Muchas veces, las hijas querían verlo y no las dejaban entrar la gente de su entorno.

Muchas veces querían verlo pero no las dejaban porque, como no estaba en condiciones, les mentían”, continuó leyendo. Asimismo, pasó a relatar de su viaje a Cuba, del cual los encargados del lugar se enteraron por la charla que mantuvo con el responsable del bar.

Sobre su vuelta, precisó que aunque no sabe con certeza de la presencia de Mavys “sí sabía que entraban otras chicas de noche y a escondidas”. “Supone que menores también.

En las cámaras de seguridad quedaba todo registrado y a los meses, lo invitaron a irse del hotel, por estas fiestas que ocurrían de noche, porque las cosas iban empeorando y corría el riesgo la imagen del hotel”, continuó.

En ese sentido, De Brito reveló el tétrico descubrimiento de las empleadas encargadas de la limpieza del cuarto de Maradona. “Las mucamas un día encontraron la habitación llena de sangre en las paredes, entre otras cosas desagradables”, cerró.

Fuente: la100.cienradios.com