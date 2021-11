Aseguran que la China Suárez le prohibía a Paula Chaves acercarse a Pampita: “Le quemaba la cabeza”

El escándalo desatado tras el mensaje que publicó Wanda Nara en sus redes sociales trajo a colación decenas de otras crisis en el mundo del espectáculo. Una de las relaciones de amistad más comentadas de los últimos días fue la de China Suárez y Paula Chaves, quien también es íntima amiga de Zaira Nara.

Tras terminar de una vez por todas su relación con la China Suárez, Paula Chaves habló en los medios de su relación con Zaira Nara aunque no quiso dar muchos detalles de la misma. Aunque fue muy cauta con sus dichos, aseguran que la actriz fue muy crítica con la conductora de “Bake Off Argentina”.

“Eugenia criticó mucho... dijo que Paula era una atrevida, mala persona y que no entendía por qué se había metido”, aseguraron en Los Ángeles de la Mañana donde Mariana Brey también dio detalles de como era la relación de ellas en la época en la que la actriz fue tildada como la tercera en discordia por Pampita.

La angelita, quien durante el divorcio de Pampita y Benjamín Vicuña, trabajaba con Paula Chaves en “Este es show” reveló detalles de su relación en esa época. “En su momento la China la llamaba Paula y le quemaba la cabeza para que por favor la defienda con la situación en ese momento con Pampita”, aseguró la panelista.

Incluso la periodista reveló las exigencias que la China Suárez le imponía a su amiga. “Paula defendió a la China cuando lo pudo hacer, y trataba de no meterse. No se podía ni siquiera sacarse una foto con Pampita. Lo hacía igual, a veces Suárez como amiga le solicitaba cosas como estas”, reveló Mariana Brey este lunes en LAM.

Fuente: la100.cienradios.com