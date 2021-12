Dictaron una perimetral para Fabián Gianola y no podrá acercarse a Fernanda Meneses

Fabián Gianola fue citado a indagatoria tras ser denunciado por Fernanda Meneses, quién lo acusó de abuso. En ese marco, la Justicia estableció una medida perimetral para que el actor no pueda acercarse a su ex compañera. Si bien él debe declarar, ya adelantó que no lo hará.

Debido a tres causa por presunto abuso sexual, Fabián Gianola deberá presentarse ante la Justicia. Una de las denunciantes es Fernanda Meneses quién lo denunció por un abuso ocurrido durante un ensayo. Los abogados de la mujer pidieron la detención del actor frente al peligro de fuga. En caso de no concretarse dicha acción, se pidió una prohibición de salida del país o bien, una restricción de 500 metros.

Si bien la Justicia no accedió al pedido de detención, si estableció una medida perimetral con el fin de proteger a la víctima. La jueza de instrucción porteña Ángeles Mariana Gómez Maiorano impuso una orden que prohíbe al actor acercarse a Meneses a menos de 200 metros. Como parte de la medida, Fabián Gianola tampoco podrá mantener contacto con la denunciante, ya sea por vía telefónica, correo electrónico o por medio de terceras personas.

De esa manera, en las horas previas a tener que presentarse a indagatoria, la Justicia ya estableció una orden contra Fabián Gianola, quién de manera reciente grabó un video donde remarcó que las denuncias son falsas y se trata de “una extorsión y tenemos audios que lo comprueban”, expresó.

Meneses y Gianola fueron amigos durante cerca de 20 años y lo denunció al indicar que durante un ensayo él puso su mano debajo de su pollera y le tocó las partes íntimas frente a otros trabajadores. Como consecuencia del hecho, recordó que ella salió corriendo y llorando, de manera que luego el actor le fue a pedir perdón y ella fue contenida por las maquilladoras.

Si bien Fabián Gianola no brindó nombres, remarcó que una de las denunciantes “me extorsionó durante seis meses exigiéndome dinero porque sino iba a ir a la televisión a destruirme la carrera” y aseguró que todos los testigos declararon a su favor. En cuanto a la segunda mujer que lo denunció, remarcó que la ”vi tres veces en mi vida rodeada con gente”. Además, adelantó que si bien no declarará cuenta con pruebas a su favor e incluso “dos familias de las dos denunciantes, se comunicaron conmigo para expresarme su apoyo y darme pruebas”, sostuvo.

Fuente: la100.cienradios.com