Daniel Osvaldo apuntó contra Ángel de Brito, Jorge Rial y Luis Ventura tras los dichos de Martita Fort: “La tenés adentro”

Recientemente circuló una versión que afirmaba que Daniel Osvaldo tuvo un acercamiento a Martita Fort. La hija de Ricardo Fort, quien tiene 17 años y está a días de cumplir los 18, lanzó una frase contra el cantante que generó polémica. Específicamente había asegurado: “Yo no sé quién es el viejo ese”. En este contexto, el ex de Jimena Barón estalló contra Ángel de Brito, Jorge Rial y Luis Ventura en sus redes sociales.

“Parece ser que a mis amigos Luis ‘Venfrula’, Jorge ‘Roinol’ y Ángel ‘Delito’ no les gusta mucho el temita que les dediqué y todos los días me inventan una nueva”, aseguró el ex-futbolista justo en el momento en que en el programa A la tarde, emitido por la pantalla de América TV, hablaban del inicio del juicio en Italia de su ex, Elena Braccini, por la deuda de alimentos de sus dos hijas desde hace cinco años.

“¡LTA a los tres, chicos! Les mando un besito enorme desde Miami”, concluyó Osvaldo junto a una canción de su banda, Barrio Viejo, llamada Aventuras de TV, mientras repetía la famosa frase de Diego Maradona, “la tenés adentro”. Había sido a principios de enero cuando Daniel Osvaldo lanzó su tema, en el que aparecen imágenes de los conductores nombrados. “Les dejo este video de nuestro tema Aventuras de TV para seguir luchando contra todas esas mierdas inhumanas que hacen su negocio hablando e inventado historias retorcidas y malintencionadas”, escribió en sus redes sociales en aquel momento.

Luego agregó: “¡Sigan hablando giladas y generando odio y violencia que todo vuelve!” Y para los que consumen esa basura y repiten sin saber, les deseo una pronta recuperación para que puedan vlver a tener una vida propia y no estar tan pendiente de la vida d elos demás”. Finalmente, cerró con la frase: “¡Contala como quieras!”.

