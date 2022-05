Palo de Alberto a Cristina: “Mi gobierno nunca ha ocultado la pobreza”

El presidente Alberto Fernández aseguró este lunes en un acto organizado por Héctor Daer, secretario general del gremio de la Sanidad, que su gobierno no oculta los problemas.

“En mi gobierno no he ocultado los problemas de la Argentina, nunca me hice el distraído: ni frente a la pobreza, ni frente a la desigualdad, ni frente a la falta de trabajo. Soy peronista y cuando me entero de un problema le pongo el pecho”, aseguró el jefe de Estado.

En medio de la tensa interna que atraviesa la cúpula del poder político, la frase parece estar dirigida a su compañera de fórmula, Cristina Kirchner, quien durante su segundo mandato como Presidenta dejó de medir la pobreza. En aquel momento, su ministro de Economía, Axel Kicillof, defendió la decisión al asegurar que el indicador es estigmatizante.

También durante la Presidencia de Cristina Kirchner estuvo intervenido el índice oficial de precios del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec). La propia ex Presidenta reconoció el viernes pasado que la inflación era mayor a la que se informaba oficialmente y convalidó números que difundía la oposición.

En su discurso de este lunes, que fue transmitido por los canales oficiales de Presidencia en diferido, casi 10 minutos después de pronunciado, Fernández repitió en dos ocasiones el concepto de que su gestión no miente.

“A los problemas no los oculto. Yo sé que la economía crece, sé que el trabajo aumenta, sé que la distribución está teniendo problemas por los índices de inflación que tenemos”, introdujo en un primer tramo.

Y prometió: “Tengo dos obsesiones: recuperar el trabajo, que sé que se está cumpliendo, y recuperar el salario”.

El jefe de Estado aseguró que durante la Presidencia de Mauricio Macri el salario real cayó 20 puntos y les pidió a los “poderosos” que “distribuyan la riqueza”. “Además de ganar ellos, tienen que ganar los que trabajan”.

“Yo les hablo con esta franqueza porque antes de Presidente soy un militante político y la política no es otra cosa que administrar la desigualdad”, dijo. Y agregó: “Vamos a poner todo nuestro empeño para que la igualdad la recuperemos en la Argentina; voy a trabajar incansablemente para que cada vez haya más dinero en el bolsillo de los que trabajan”.

La decisión de atacar los flancos de la segunda Presidencia de Cristina Kirchner parece no ser casual. Esta mañana, el ministro de Economía, Martín Guzmán, contestó las críticas en su contra destacando los descalabros macroeconómicos del gobierno de CFK entre 2011 y 2015. Puntualmente, dijo que no hay modelo viable con altos subsidios a la energía y déficit fiscal.

Fernández partirá esta tarde hacia Europa. Cristina Kirchner quedará a cargo del Poder Ejecutivo en medio de las diferencias políticas entre ambos y en una semana sensible en la que se discutirán tarifas de los servicios públicos y se conocerá el índice de inflación de abril. que rondará nuevamente los 6 puntos.

Fuente: Infobae