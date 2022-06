La indignación de la mamá de Zaira Nara por los rumores de que cobra en dólares por cuidar a sus nietos: “Está indignada”

Todo comenzó a mediados de mayo de este año, cuando salió a la luz una noticia de que Wanda Nara y Zaira Nara planeaban un viaje a Ibiza. En este marco, llamó la atención es que las hermanas supuestamente planeaban dejar a sus hijos al cuidado de su abuela, Nora Colosimo, y se filtró que la mujer cobraría una exorbitante cifra en dólares por brindar su ayuda a sus hijas.

Este jueves, Zaira Nara rompió el silencio sobre estos rumores en diálogo con un móvil de Intrusos (América), en donde no dudó en aclarar la situación. “Voy a salir en defensa de mi mamá que está indignada. O sea, uno no sale a aclarar nada y ella quiere salir a aclarar que no recibe nada. Porque es verdad, pobre... O sea, no hay mejor abuela que mi mamá, te soy sincera”, explicó.

En esa misma línea, destacó el gran cariño de Nora con sus nietos y que siempre las cubre tanto a ella como a su hermana para que puedan hacer las escapadas que desean. “Jamás mi mamá aceptaría nada, aunque la verdad es que se lo recontra merecería, pero no es verdad”, concluyó contundente.

Cómo surgió la versión de que la mamá de Zaira y Wanda Nara cobraría un sueldo en dólares por cuidar a sus nietos

Luego de conocerse el viaje que iban a realizar las hermanas Nara, al aire de Mañanísima (Ciudad Magazine), el periodista Pampito aseguró: “Me terminan de recontra confirmar la separación. Tal es así que Zaira ya tiene programado un viaje para ir a Europa en julio con los hijos y sin el marido. Deja a los chicos al cuidado de Norita y se va con Wanda a Ibiza”.

“Norita se va el veintipico de mayo para Europa porque ya empieza a cuidarle los hijos a Wanda, ya que ella y Mauro se van a Sudáfrica a un viaje de novios. Entonces se va a instalar dos meses en Europa para cuidarle los hijos a Wanda y después a Zaira”, detalló.

Fuente: la100.cienradios.com