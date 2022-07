José Luis Espert: «El kirchnerismo va por todo para que Cristina no termine presa por chorra»

José Luis Espert, diputado de Avanza Libertad, manifestó que la Argentina ha entrado en una crisis política y económica que se ha potenciado desde la renuncia de Martín Guzmán al Ministerio de Economía. En ese marco, Espert dijo que el kirchnerismo está dispuesto a derrocar al presidente, Alberto Fernández, si no le resuelve los problemas judiciales a Cristina antes de terminar el Gobierno.

«Desde lo económico para mi el Gobierno de Alberto Fernández ha sembrado mucho viento y va cosechar tempestades. Yo creo que Argentina va a una crisis y el hecho de que se haya devorado al primer ministro de Economía, ya es un indicador de que claramente estamos en crisis y vamos a una segunda ola de crisis que podemos discutir qué características tendrá», sentenció Espert en una entrevista para A24.

«Entre los vencimientos de deuda que tenemos de acá a fin de año que son iguales a los stocks de reservas que tenés hoy, todo lo que se ha emitido de dinero, el gasto público fuera de control, dudas en la segmentación tarifarias… yo digo que económicamente no tengo dudas que la situación va a empeorar», arremetió el economista liberal.

«La Argentina está yendo a la octava crisis en 60 años. Tengo una preocupación institucional y yo creo que el kirchnerismo va por todo. La serruchada de piso a Alberto me parece que puede llegar a tener como límite directamente su destitución del poder. Si Cristina Kirchner se sienta en el sillón de Rivadavia por la razón que sea es difícil que no lo larguen al estilo venezolano. Yo ya tengo una preocupación institucional muy seria por lo que está haciendo el kirchnerismo que está desesperado, porque ve que Alberto Fernández no está solucionando los problemas judiciales para que Cristina no termine presa por chorra», indicó Espert.

«Yo me imaginaba que iba a haber una crisis al estilo 2018 donde te explotaba el dólar, te saltaba los precios, perdías la elección y punto. Pero no me imaginaba este nivel de desestabilización del cristinismo duro contra Alberto. Esto está en el centro de la salida de Martín Guzmán y está en el centro de porqué tenemos una ministra bastante ignorante. Cristina no quiere el acuerdo con el FMI», concluyó.

* Para www.elintransigente.com