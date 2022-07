Paulo Dybala fue presentado en la Roma y en su primer día rompió un récord de Cristiano Ronaldo

None

El delantero cordobés Paulo Dybala fue presentado este lunes como refuerzo de la Roma y ya dio que hablar luego de romper el récord de camisetas vendidas en las primeras 24 horas en la Liga italiana, registro que hasta el momento ostentaba el portugués Cristiano Ronaldo.

Según el prestigioso diario italiano Corriere dello Sport, las camisetas con el nombre del futbolista de la Selección argentina se agotaron en el primer día.

“En todas las tiendas - en unas antes y en otras un poco después- se han terminado las letras y números para imprimir el número del argentino en la camiseta”, explicaron desde el medio y precisaron que la prenda tiene un costo de 110 euros de base y de 130 en su versión personalizada.

Estos números que registró la Joya son superiores a los que tuvo Cristiano Ronaldo en su primer día en la Juventus, allá por 2018.

En medio de este revuelo que se generó con su llegada, Dybala brindó una conferencia de prensa en la que habló de las metas individuales y grupales para esta nueva etapa en su carrera.

“Roma viene de ganar un trofeo muy importante como es la Conference League y quiere tener ambición para el futuro. Creció con el entrenador José Mourinho y los jugadores. Nuestro objetivo es ganar partido a partido, luego veremos dónde estamos. Ahora mismo hay equipos por delante para el Scudetto, tenemos que trabajar para hacerlo bien”, expresó La Joya en conferencia de prensa.

Y agregó: “Estoy trabajando para producir mi mejor versión, espero hacerlo. Estoy tratando de ponerme en la mejor condición física, habrá muchos partidos de acá a la Copa del Mundo y estoy trabajando en eso”.

Dybala confesó que el rol de Mourinho fue importante para su llegada. “Su llamada me hizo muy feliz. Lo primero que le pregunté fue a qué aspiraba el equipo. Siempre intentaré dar lo mejor de mí y aportar mi experiencia”, continuó el hombre surgido en Instituto.

En cuanto a su salida de Juventus, manifestó: “Teníamos un acuerdo para firmar en octubre y el club pidió esperar. Después de marzo recibimos la noticia de que no formaría parte del proyecto en el futuro. No fue un problema económico, pero fue el club el que tomó la decisión junto con el entrenador. Les dije que si esa era su elección no era un problema para mí”.

Por último, habló de la decisión de utilizar la camiseta número 21: “El último que usó la 10 sabemos quién es (Francesco Totti) y de mi parte hay mucho respeto. Para mí el 21 es muy importante, para la Selección y para lo que gané con Juventus, y espero que sea el número con el que voy a ganar con Roma”.

