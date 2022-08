Qué es la vasculitis, la enfermedad por la que Ashton Kutcher estuvo al borde de la muerte

Esta semana, Ashton Kutcher confesó públicamente que casi pierde la vida por una dura enfermedad. Por primera vez en su carrera artística, contó que fue diagnosticado con vasculitis, una extraña afección que le provocó secuelas.

En una entrevista para “Running Wild with Bear Grylls: The Challenge”, el actor de Hollywood reveló cómo fue el difícil momento que atravesó, por el cual estuvo un año en tratamiento. Durante la charla, afirmó que se siente “afortunado de estar vivo” y también reconoció: “Realmente no lo aprecias hasta que se va, hasta que dice ‘no sé si alguna vez podré volver a ver. No sé si podré volver a escuchar. No sé si podré volver a caminar”.

Por otra parte, el intérprete también reconoció públicamente que la enfermedad le afectó a la visión, la audición y el sentido del equilibrio. Por lo general, las áreas más comúnmente afectadas son el sistema nervioso, las vías respiratorias, el aparato gastrointestinal, los riñones y la piel.

La vasculitis es una enfermedad debilitante que afecta los sentidos y puede causar inflamación de los vasos sanguíneos, lo que restringe el flujo sanguíneo y provoca daños en los órganos y en algunos tejidos. Hay alrededor de 20 tipos de vasculitis, que se diferencias según el tamaño y la ubicación de los vasos afectados.

El diagnóstico se realiza tras un examen clínico y estudios complementarios, que pueden incluir pruebas de imágenes y de laboratorios. Según los profesionales médicos, los síntomas pueden ser variados. “Los pacientes pueden presentar cefaleas o dolores de cabeza importantes, problemas neurológicos, dificultad para respirar, problemas visuales de inicio brusco y lesiones por falta de irrigación en la piel”, explicó el Jefe Servicio Reumatología del Hospital Británico, en diálogo con La Nación.

Por lo general, el tratamiento de la enfermedad que sufrió Ashton Kutcher se realiza con glucocorticoides y con otro tipo de medicamentos con acción inmunosupresora.

