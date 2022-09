La respuesta de Camila Homs ante la posibilidad de encontrarse con Tini Stoessel: “¿Sería incómodo?”

De regreso de sus vacaciones en Ibiza junto a su novio, Camila Homs rompió el silencio frente a las cámaras. La modelo se refirió a su presente laboral, la relación que mantiene actualmente con Rodrigo De Paul

y sorprendió al hablar sobre la posibilidad de encontrarse con la pareja de su ex, Tini Stoessel. Qué dijo.

Luego de llegar a un acuerdo tras la separación, Camila Homs escribió un mensaje dirigido a la prensa para que se acaben las especulaciones mediáticas vinculadas a su relación con el futbolista. “Nuestra prioridad va a ser siempre proteger a nuestros hijos, por este motivo les pedimos respeto hacia nosotros y nuestras familias”, aseguró la rubia en una de sus historias en Instagram.

Este lunes, Intrusos fue a entrevistar a la ex de Rodrigo De Paul. Aunque la modelo negó que haya habido “un acercamiento” con el mediocampista de Atlético de Madrid, confirmó que mantiene “una relación cordial”. “Con respecto a un tiempito bajaron las aguas”, indicó.

Asimismo, el cronista del programa que conduce Florencia de la V indagó sobre la posibilidad de encontrarse cara a cara con Tini Stoessel. “¿Sería incómodo para vos si te cruzás con la pareja de Rodrigo?”, le preguntó Alejandro Guatti, a lo que ella respondió: “No, para nada”. Y luego volvió a insistir: “¿No tendrías ningún problema en cruzarte y hablar con ella?”.

Lejos de mostrarse incómoda ante la pregunta, Camila Homs contestó con naturalidad. “No creo que se arme una conversación ahí”, consideró, y reiteró: “Pero no hay problema”.

Por otra parte aprovechó para desmentir los rumores de crisis con su novio, el empresario Carlos Benvenuto, quien la acompañó durante su viaje a España. “Fue un viaje divino que me sirvió mucho. Estamos bien, cuando escuché eso decidí no desmentir cada cosa que sale, sino tengo que escribir u libro sinfín. ¡No podía creer que por estar con un teléfono dijeran que pasábamos por una crisis! ¿Querían que me ponga a chapar ahí a upa?”, lanzó entre risas.

