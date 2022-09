Aseguran que Rusherking se enojó con la China Suárez por hablar de María Becerra: “Estaba sacado”

El lunes, la China Suárez aprovechó su tiempo libre y realizó una transmisión en vivo en su cuenta oficial de Instagram. Como era de esperar, sus seguidores le consultaron por María Becerra, la ex de Rusherking. Con mucho cariño, ella respondió y la llenó de elogios. Al parecer, su comentario no le cayó nada bien a su actual pareja.

Recientemente, la actriz realizó una transmisión en vivo para interactuar con sus seguidores. Frente a cámara, contestó todas las consultas sobre su situación sentimental con Rusherking y también dejó en claro que tiene un excelente vínculo con María Becerra.

Con total sinceridad, la China respondió: “Es una mega artista, la rompe, no sé por qué piensan que pienso otra cosa. Me encanta su música”. Al parecer, su elogió despertó la reacción del joven artista.

En las últimas horas, Juan Etchegoyen reveló en “Mitre Live” que hubo una tensa conversión entre el músico y la China después de la transmisión en vivo. “Mientras respondía algunas preguntas de sus seguidores habló de Maria Becerra y esto al parecer no le gustó nada a su novio Rusherking”, reveló el periodista de espectáculos.

A su vez, Juan también reveló detalles de cómo fue la charla que tuvo la pareja: “Duró un rato porque me cuenta que Rusher estaba sacado y le habría dicho que no quiere que la nombre más, le das de comer a los vampiros por el periodismo”.

Por si esto no fuera suficiente, el periodista también agregó: “Esto me lo contaron hoy temprano, no me quiero imaginar cómo debe estar ahora cuando todos los portales hablan de este tema, me dijeron eso, habría reaccionado de la peor manera Rusherking cuando escuchó a su novia hablar de su ex”.

Para cerrar el tema, Juan Etchegoyen aseguró que a la China Suárez no le gustó nada que su novio le haga este reclamo, porque “ella quiere libertad siempre en sus vínculos”.

Fuente: la100.cienradios.com