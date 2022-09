Eduardo Duhalde le soltó la mano a Alberto Fernández: «Sergio Massa puede ser candidato a presidente»

Eduardo Duhalde, ex presidente de la Nación, manifestó que Sergio Massa podría ser el candidato ideal del peronismo para la presidencia en 2023. Sin embargo, Duhalde sostuvo que Massa tendrá que enfrentar el «fuego amigo», porque hay muchos dirigentes que se creen revolucionarios y van a tratar de empantanar el camino durante todo el año.

«Sergio Massa puede ser candidato a presidente. Tendrá combates internos, porque algunos dirigentes del Gobierno se creen que son revolucionarios y nada de eso es cierto. Hay tres elementos de la gobernanza que no deben faltar: Orden, control y respeto en democracia. Hay que eliminar la corrupción estructural», comentó Duhalde en radio Rivadavia.

«Tenemos un país con todas las bondades y somos el país de América que tiene menos habitantes por km2. Tenemos 7 regiones con petróleo que no aprovechamos y todas las riquezas en la cordillera, en el mar y el Atlántico Sur, único lugar con peces en cantidades que no explotamos. Los presidentes e inclusive de mi partido no pusieron el eje en el desarrollo productivo y me da una pena enorme», argumentó el exgobernador de Buenos Aires y amigo íntimo del actual presidente de la Nación.

«No lo veo bien a Alberto Fernández. Cuando asumió en 2019 le aconsejé que utilice 3 horas de su tiempo a una cosa distinta que no sea gobernar. Ningún ser humano puede soportar 20 impactos psíquicos todos los días y estar bien. Al principio me hizo caso y después volvió a la misma base. Lo único que creo es que el gobierno del 2002 fue el único de unidad nacional», indicó Duhalde.

«Hay que dejarse de joder un poco con el pasado. Estamos empantanados con el siglo XX ¿Qué importa si Perón fue bueno o malo? Eso ya no le interesa a nadie. Los chicos no creen en la política y además no los dejamos participar ¿Alguien cree que un joven de 18 años va a ir a un lugar partidario para afiliarse? No tienen tiempo porque están jugando en las redes con un chino, japonés o norteamericano. Yo veo en los chicos un rechazo por lo político y no entienden qué queremos hacer, porque hacemos las cosas muy mal», concluyó.

