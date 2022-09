Martín Tetaz criticó la defensa Cristina Kirchner por la causa Vialidad: «No ataca ninguna de las acusaciones»

Martín Tetaz analizó el proceso judicial que está atravesando Cristina Kirchner por la causa Vialidad. El diputado nacional criticó el alegato de defensa por parte de la vicepresidenta ya que «no se defendió de las acusaciones». También volvió a reiterar su visión del atentado que padeció la exmandataria. Asimismo remarcó nuevamente la intención de hacer una convertibilidad con el real.

El dirigente radical abarcó muchos temas. En primer lugar dio su punto de vista sobre la defensa que hizo Cristina Kirchner el día viernes en el marco de su defensa: «Hay una montaña de evidencia en su contra y no ataca ninguna de las acusaciones que recibe. Una persona en su situación lo que haría es explicar por ejemplo que diga que es mentira que no terminaron las obras, que había presupuesto, que también le daba la obra pública a otras empresas», opinó en La Rosca, por TN.

Cuando la ex Presidenta sufrió el intento de magnicidio, Martín Tetaz fue uno de los que rápidamente no se involucró como lo habían hecho la mayoría de los dirigentes. Sin embargo aclaró al respecto: «Yo no puse en duda el ataque porque fue visible. Lo que denuncié rápidamente fue el intento de manipulación política de esa situación. Algo que el paso del tiempo comprobó que es así».

A continuación fue consultado sobre la intención que tiene el oficialismo de quitar las elecciones primarias (PASO) de cara al 2023: «Cuando veo que quieren hacerme piquete de ojo, que quieren cambiar las reglas del juego, que quieren hacerte un gol con la mano en un partido de fútbol, en general pienso que estamos haciendo las cosas muy bien y estamos muy fuertes», expresó.

Como cierre volvió a insistir en incorporar al real, la moneda brasileña, a la economía argentina: «No hay manera de que vamos a tardar cuatro años para bajar la inflación. Con la convertibilidad con al real la inflación se baja rápidamente con ese mecanismo. Cualquier moneda de Sudamérica es más fuerte que de Argentina», sentenció el legislador radical.

* Para www.elintransigente.com