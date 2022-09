Pullaro: "El jefe de esta organización criminal es el gobernador Omar Perotti"

Maximiliano Pullaro, diputado provincial de la UCR (Unión Cívica Radical), es una de las víctimas de un entramado de persecuciones y maniobras que terminaron con el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, afuera de los concursos para la designación de los jefes de las fiscalías de la provincia.

“Los audios son muy fuertes, marcan la lógica de una empresa criminal donde claramente el jefe no es la máxima autoridad de seguridad, sino los jefes políticos como Omar Perotti y Roberto Mirabella, que me mandan a hace una operación política y no penal para quebrar y vapular nuestro prestigio”, expresó Pullaro .

“El jefe de esta organización criminal es el gobernador y el diputado Mirabella”, apuntó el legislador, y marcó: “Reclamo que decidan imputarlos en esta megacausa gravísima para la institucionalidad provincial y la democracia”.

“Cuando Saín tenía información Eugenio Malaponte la llevaba adelante en medio de comunicación”, agregó en torno al entramado de persecuciones y maniobras que generaron días agitados en la provincia de Santa Fe.

“Estoy conmovido. Nunca imagine que el Gobierno provincial iba a llegar a semejante calaña. Con la crisis de inseguridad que hay estos delincuentes estaban gastando recursos en seguirme a mí y a más personas”, arremetió Pullaro.

Además, indicó: “Estamos analizando un juicio político. No es un ministro, es un secretario, pero al no haber Ministerio de Justicia estamos evaluando. Lo que hizo Somaglia es muy grave, diría que es corrupción. No tienen la autoridad moral para ser funcionario. Es quien tiene que dar transparencia en el proceso de elección de fiscales. Gabriel Somaglia es un delincuente que no puede estar en el cargo en el que está”.