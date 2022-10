Lali Espósito tuvo que suspender sus shows en el Sur por un problema de salud: “Un cuadro muy heavy”

Lali Espósito hace ya varios años la está rompiendo en la música, pero este año fue un antes y después. La cantante no paró de agotar estadios con el “Disciplina Tour”. A pesar de esto, hoy por la tarde comunicó que debió suspender sus próximas presentaciones en las provincias de Neuquén y Chubut por un fuerte cuadro de tos y fiebre, que le imposibilitan brindar el espectáculo de casi dos horas.

“Amigos de Neuquén y Trelew pasamos los shows de esta semana a 6/11 (Neuquén) 8/11 (Trelew) porque tengo un cuadro muy heavy (ya inrremable)de tos y fiebre que me imposibilita de hacer el show power que es el DisciplinaTour de 2 horas ! Quiero darles lo mejor...”, comunicó la artista en su cuenta de Twitter.

En un segundo tuit, la cantante explicó que las entradas adquiridas son válidas para las nuevas fechas y en el caso de los fans que quieran un reembolso estará habilitado. “Me pone re triste esto! Pero vengo tapando y arrastrando esto, hace mucho rato y los médicos me piden parar... Por mi salud y por ustedes que merecen lo mejor”, concluyó Lali Espósito.

También, la cantante subió tres historias a su cuenta personal de Instagram dónde comunicó: “Hola amigos, ¿qué tal? Me reporto para un bajón, para dar una noticia que no está buena y que intenté no darla. Hemos hecho todo lo posible, principalmente yo y mi salud, pero estoy con un cuadro gripal muy heavy”. “Se preguntarán por qué estoy tan producida. Estoy haciendo algo de trabajo que no podía mover y que no requiere que baile ni lo que hago en un show. Pero me cuesta mucho, tengo un poco de fiebre”, continuó

Tengo una tos imposible que al rato comienzo a toser y no paro. Es realmente insoportable y por recomendación del médico, me piden reposo este fin de semana. Eso hace, amigos de Neuquén y de Trelew, que no pueda presentarme con el show. Pero hemos trabajado con el equipo en buscar fechas posible y cercanas”, señaló. “Pasamos el show para el 6 de noviembre y el 8 de Trelew. “Les pido mil disculpas por no cumplir, pensé que podía llegar a recuperarme para este fin de semana y la verdad es que no. Vengo arrastrando esto hace mucho tiempo, tomando medicamentos y tapando esta gripe teniendo la gira de España en el medio. Fueron muchos shows y me llevó mucho esfuerzo físico. Yo soy una demente y siempre mal, intento seguir con los shows, pero es de dos horas y pico”, concluyó.

Fuente: la100.cienradios.com