Repaso de la ineficiencia en el poder

Hay un grupo de opositores que decidieron acordar pliegos con Omar Perotti, a cambio de vaya a saber qué. ¿Cargos? Ponele

A esos, que encima se enojan con uno porque se los reprocha, conviene recordarles algunas cosas, para que las tengan en cuenta al momento de firmar o levantar las manos.

1. Perotti es el mismo que insultó a Miguel Lifschitz en plena asamblea legislativa, al momento de asumir, vinculando su figura al delito. ¿ Se acuerdan?»Vengo a terminar con el pacto entre la política y el crimen» dijo. Todos sabemos la ofensa que significó eso, y el esfuerzo que hizo Miguel, para no responder.

2.Es el que montó, junto a Marcelo Sain, un esquema de espionaje desde el Estado, siguiendo a los opositores – entre los que se encuentran muchos de ustedes- para obtener información privada e imputarles delitos falsos. ¿ Lo tienen al tema?

3. Es el que tiró por la borda doce años de políticas sociales, educativas, culturales, y arrasó con doce años de planes inclusivos. El que vació a la policía, el que le devolvió la calle a los narcos, el que se cansó de echarles la culpa a ustedes, por las cuentas provinciales, mientras se cargaba las cuentas en plazos fijos.

4. Es el que entregó la salud pública, Iapos, y subejecutó los presupuestos en los hospitales, para favorecer a sus amigos empresarios.

5.Es el que destruyó el ABRE, el Volver a Estudiar, el Nueva Oportunidad

.6. El que convirtió a la Redonda en depósito y después, la usó como salón de alquiler para eventos a los que solo entran los que tienen 3000 pesos en el bolsillo.

6. Es el gobernador con mayor tasa de homicidios por año. El que apenas ejecutó el 3 % de los fondos extraordinarios, que le votaron ustedes, para frenar este desastre.

7. Es el que ordenó ahorrar en lugar de invertir

8. El que no terminó los hospitales de Rafaela y Rosario

9. El que organizó un esquema de vacunaciones VIP, mientras otros se morían por negarse a acceder a ese privilegio

10. Es el que entregó por decreto el juego on line.

11. El que destitularizó a 500 docentes

12. El que usó los fondos públicos para montar un negocio financiero con la Billetera, que pagamos todos.

13. El que no le paga a los pueblos y ciudades que gobiernan sus propios compañeros.

14. Es el que estafó a la población con sus promesas, y se dedicó a hacer negocios. Como el plan de conectividad, por ejemplo, que todavía no se entiende para que se lo votaron.

15 Es el inmoral que mantuvo en sus cargos a Saín cuando insultaba a los santafesinos, a Walter Galvez que celebró el cumpleaños de 15 de su hija en plena pandemia, a Morel después de haberles faltado el respeto a todos ustedes en la legislatura. O a ¡Somaglia ! Que no solo quiere armar un MPA a gusto de Perotti, sino que quedó en evidencia como colaborador de Sain, armando trampas contra ustedes.

16. El que acusó a periodistas honestos, como nuestro querido Maronna, de ser bancado por los narcos.

17. Y si hiciera falta, el mismo que nos robó un banco y se fue a Washington durante dos años en pleno estallido del 2001.

Y me quedo ahí. Podría llegar a 100 y no hace falta.

Alcanza con esto para recordar que hay gente con la que no hay que pactar nada. Porque no lo merecen, porque no cumplen con la palabra y porque finalmente, se aprovechan de estas debilidades de algunos dirigentes ambiciosos, para prolongar su impunidad, una vez que acabe su gobierno.

¿ Con él van a pactar? ¿ a él le van a hacer favores? ¿ le van a echar la culpa a quienes se lo reprochan? ¿ van a seguir juntando diferencias en lugar de coincidir en lo obvio?

¿ que es lo obvio?

Que la provincia no puede seguir en manos de estos timadores. Y que no hay que concederles ni un centímetro más de inmoralidad.

Con Perotti,no. Eso en el discurso parece claro, pero en estas acciones se pone en duda.

Fuente: conicherep.com. Por Coni Cherep