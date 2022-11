Macri, Larreta y Bullrich se reunen para dirimir sus diferencias por las candidaturas

Luego de la tensa semana que protagonizaron Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, por la amenaza de la ex ministra de Seguridad al jefe de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel, la mesa chica del PRO mantiene este martes un encuentro que convocó Mauricio Macri, en un hotel del centro porteño. Por la tarde la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio tendrá una reunión virtual.

La primera en llegar al desayuno fue la presidenta del PRO, Bullrich, seguida por Macri, quien respondió con una ironía cuando le consultaron por las tensiones de las últimas semanas: “¿Para ustedes quién va a ganar el Mundial?”. “¿Viene a ejercer el rol de líder?”, le repreguntaron. “El rol que tenga que ejercer”, acotó.



El Jefe de Gobierno porteño, Rodríguez Larreta; y la diputada María Eugenia Vidal, ingresaron al hotel NH Plaza de Mayo sin hacer declaraciones. Mientras que el diputado Diego Santilli, con gesto adusto, atinó a decir: “Hemos tenido mejores semanas, estamos preparados para gobernar pero lastiman estas cosas, tenemos que tratar de tener más tranquilidad”.

Cristian Ritondo también fue convocado por Macri a la reunión. “Los miembros de la conducción del partido nos juntamos para tener una reunión más, vamos a pedirles a todos que bajen un poco la tensión, lo que se ve en el video son cosas de las internas pero esta vez había una cámara al lado”, dijo al ingresar al hotel.

El senador Humberto Schiavoni también fue convocado por Macri al desayuno.

Tensión en aumento

La vuelta a escena del ex presidente agitó las aguas en JxC y mientras da señales ambiguas sobre su posible presentación en las elecciones de 2023, Larreta y Bullrich ya lo desafían abiertamente al confirmar que la principal postulación del PRO se definirá en las PASO.

Tal como informó este lunes Infobae, en el entorno de la ex ministra descreen que Macri se postule el año que viene. Incluso, interpretan que hay gestos macristas indicativos de que está más cerca de bendecir el proyecto de la presidenta del partido.

En ese sentido destacan frases del ex mandatario (“me la imagino como Presidenta y por algo está trabajando y caminando”, dijo hace dos semanas), el gesto de haberle pedido a un amigo que la ayude a reunir empresarios para la comida de recaudación de fondos que Bullrich realizó en Punta del Este, y la foto con Jorge Macri para sellar un acuerdo político en la Ciudad de Buenos Aires.

Mientras que Larreta, si bien en cada aparición pública dice que no es momento de hablar de candidaturas, continúa recorriendo el país y hablando del plan en el que su equipo está trabajando si llega a la Presidencia de la Nación. Su estrategia contempla la postulación de Macri por lo que no tiene más alternativa que endurecerse y mostrarse decidido a competir contra el ex presidente. No fue casual que la semana pasada se negara a reconocer el liderazgo de Macri: “Hoy tenemos una mesa que conduce”, contestó cuando le preguntaron si el ex mandatario era el líder de la oposición. En esa mesa, Larreta considera que “son todos iguales”.

Pese a que Bullrich dejó trascender que estaba en duda su participación en el desayuno que convocó Macri para este martes, la titular del partido estará presente.

El jefe de Gobierno porteño pidió que fueran menos que los 10 comensales que suelen participar de la serie de almuerzos del PRO que comenzaron en febrero y se suspendieron desde el 30 de agosto pasado, cuando Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta se cruzaron duramente delante de sus colegas por las diferencias a raíz del operativo de seguridad del Gobierno de la Ciudad ante la casa de Cristina Kirchner. Ese episodio tuvo su segundo capitulo con Felipe Miguel acusando a la ex ministra de ser “funcional al kirchnerismo” que derivó en el video que se viralizó la semana pasada en el que se ve a Bullrich amenazando al funcionario de Larreta con “romperle la cara” por haberla cruzado públicamente.

Hoy Larreta y Bullrich vuelven a verse las caras. En la previa al encuentro, el jefe de Gobierno descartó que la unidad esté en riesgo: “No nos vamos a romper”, dijo en una entrevista que concedió a Romina Manguel en Radio Con Vos.

Tras el encuentro de los dirigentes del PRO, será el turno de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio. A las 18 los integrantes de la coalición tendrán un Zoom: será el primero luego del pasado 24 de agosto en el que se llevó a cabo el último encuentro también bajo un clima de tensión interna, aquella vez generado por las fuertes acusaciones de Elisa Carrió contra otros referentes del espacio como Cristian Ritondo, Rogelio Frigerio y Emilio Monzó. La gran duda es si participará Macri, quien no asiste a este tipo de reuniones desde fines de marzo cuando la coalición opositora le cerró las puertas al diputado libertario, Javier Milei.

Desde entonces, el ex presidente mantuvo disputas internas con el titular de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, que también tensó la relación en la coalición.

La iniciativa de recuperar estos encuentros fue de Maximiliano Ferraro, jefe de la Coalición Cívica, en contacto con sus pares Bullrich, Morales y Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Republicano Federal). Sólo acordaron llevar a cabo el Zoom este martes, pero no el temario que abordarán.

Fuente: Infobae