El mal momento de Sergio Goycochea en el aeropuerto de Qatar: “Salí al aire como pude”

Sergio Goycochea es uno de los 35 mil argentinos que llegaron a Qatar desde diferentes partes del planeta para vivir el Mundial in situ. El viaje de más de 20 horas no tuvo mayores inconvenientes para el exarquero de la Selección argentina que voló el sábado, pero sí la llegada: dos de sus tres valijas quedaron en el camino y desde entonces vivió una odisea de más de 48 horas. Su caso no fue el único para lo que ya es toda una problemática.

“Goyco”, conductor del programa Rumbo a Qatar, que va por la TV Pública, esperó su equipaje en la habitual cinta a la que todo viajero teme, aquella donde la suerte de las pertenencias se define en algunos minutos. Esta vez, el exarquero no tuvo suerte.

Al llegar a Doha, el equipo de TN encontró a Goycochea en el Aeropuerto Internacional de Doha. Él y su equipo llevaban una hora esperando lo que, le habían prometido, eran buenas noticias. “Cuando te vas de vacaciones no te preocupás, pero cuando venís a trabajar y tenés toda la ropa ordenada en la maleta, te agarra una desesperación...”, declaró el exfutbolista.

Pasadas las 3:30 de la madrugada en Qatar llegó el veredicto final: “Gracias a Dios, 48 horas después de un sufrimiento bastante importante, hoy las recuperé”, celebró.

Consultado por cómo hizo en ese tiempo para llevar adelante la conducción de su programa, señaló su cuerpo con sus manos y como quién se saca la mufa dijo: “Así”, y luego agregó: “No es que estoy un desastre, pero no es lo que estaba pensado”, agregó.

Valijas que no llegan a Qatar: una secuencia que ya es toda una problemática

Goyco pudo recuperar sus maletas gracias al servicio de su agencia de viajes, que se dedicó especialmente a la individualización de las mismas mientras él hacía el seguimiento a través de la página oficial. “Ahora ya estoy para retirarlas, pero había varios reclamos por lo mismo”, comentó.

El equipo de TN también sufrió la problemática de las valijas que no llegaron a destino luego de partir desde Buenos Aires, una escala breve en San Pablo, otra aún menor en Etiopía y la llegada a Doha. Sobre este proceso, el mismo Goyco comentó: “No sé si no da el tiempo porque en Etiopía no hay que esperar mucho. Lo cierto es que no fui el único, pero ya recuperé la sonrisa”, dijo.

Un truco para que las valijas de los viajeros lleguen a destino

Los viajeros frecuenten apuntan que si bien todo depende de las personas que acomodan las maletas en el avión, lo ideal es no ser de los primeros en llegar al mostrador para hacer el check-in por el simple motivo de que los operarios cargarán antes esos equipajes y estos terminarán al fondo de la bodega del avión.

Así, aquellas valijas que estén entre las últimas en llegar, lógicamente serán de las primeras en salir hacia la cinta que la devolverá a las manos de su dueño o dueña.

Apenas llegados a Doha, las tres personas de TN afectadas por la falta de equipaje, hicieron el correspondiente, tedioso y largo reclamo ante las dos personas encargadas de recibirlo: en la fila había al menos otras 10 personas en la misma situación.

Todas completaron formularios, debieron mostrar sus pasaportes, sus tickets de vuelo, dejar asentado un lugar de referencia para ser advertidos del hallazgo (o no) de sus maletas. Finalmente, después de casi una hora y media de una madrugada complicada, aseguraron que “es normal” que esto ocurra.

“En el vuelo anterior al de ustedes hubo 44 valijas reclamadas”, contó Amed, uno de los trabajadores del lugar.

