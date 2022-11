Consejo de la Magistratura: cuáles son los escenarios de una semana clave para la política y la justicia que tendrá a la Corte Suprema como actor central

El martes comienza una semana clave en tribunales que la política mirará muy de cerca. El actor central será la Corte Suprema de Justicia de la Nación que deberá dirimir una pelea en el que habrá un solo ganador: el kirchnerismo o la oposición. El tablero de esa pelea es el Consejo de la Magistratura de la Nación que inaugura una nueva etapa en la que todos coinciden que será incierta y convulsionada.

El martes comienza un nuevo Consejo con la jura de sus integrantes hasta el 2026. De sus 20 miembros lo harán 11. Son los representantes de los abogados, los jueces, los académicos y el del Poder Ejecutivo. Será el martes a las 10 horas en una ceremonia que encabezarán los magistrados de la Corte Suprema. El número 12 es Horacio Rosatti, presidente de la Corte y del Consejo. Los ocho restantes son los representantes del Congreso: cuatro diputados y cuatro senadores.

Los nombres de los legisladores llegaron a la Corte Suprema recién el viernes. El máximo tribunal tiene que analizarlos y disponer su jura que no será el martes junto a la del resto de los consejeros. El análisis de los postulantes siempre fue un trámite sencillo, burocrático pero ahora tendrá una atención especial.

Entre los ocho legisladores la clave está en el senador kirchnerista Martín Doñate. Se trata de quien el Senado envió al Consejo en representación de la segunda minoría parlamentaria, el mismo lugar que el PRO reclama para sí.

La pelea tiene su historia. La Corte Suprema declaró en diciembre del año pasado la inconstitucionalidad de su integración de 13 miembros y dispuso que vuelva a su integración anterior de 20. Así, en abril se completó el Consejo con siete nuevos miembros hasta fin de año cuando se renovaba por completo. Uno de esos siete debe ser un senador del bloque de la segunda minoría de la Cámara. Era el PRO que propuso al senador Luis Juez. Pero el oficialismo dividió a su bloque en dos y así uno de ellos quedó como segunda minoría y envió a Doñate al Consejo.

Doñate juró como consejero y Juez inició una causa judicial que la Corte Suprema resolvió el 8 de noviembre, 10 antes que termine el mandato del actual Consejo. El máximo tribunal dijo que la división del bloque oficialista fue un “ardid” para quedarse con un lugar en el organismo cuando no le correspondía y ordenó el apartamiento de Doñate del Consejo.

Fue una decisión de impacto. El oficialismo volvió a sostener que la Corte Suprema juega políticamente a favor de la oposición y redoblaron la apuesta: anunciaron que volverían a proponer a Doñate para el Consejo. En la oposición marcaron que la Corte puso nuevamente en evidencia que avasalla las instituciones y propusieron a Juez para el Consejo.

El miércoles el oficialismo hizo una jugada política inédita.Puso a consideración del pleno de la Cámara las designaciones de Doñate y de los otros tres senadores -María Inés Pilatti Vergara y Mariano Recalde del Frente de Todos que ya están en el Consejo y Eduardo Vischi de la UCR- para que sean aprobada cuando eso siempre se resuelve por la presidencia de la Cámara. Pero querían darle una señal a la Corte de respaldo institucional y político a Doñate. La oposición no dio quorum pero el kirchnerismo consiguió los votos y lo aprobó.

El nombre de Doñate ya está otra vez en la Corte. La incógnita es qué hará ahora el máximo tribunal. Aparecen varios escenarios. Uno de ellos es que el máximo tribunal acepte tomarle juramento al senador con la aclaración de que lo hace sabiendo que hay una causa judicial que inició Juez contra esa designación y sin perjuicio de lo que pueda ocurrir en ese expediente que lógicamente llegará a la Corte. Eso mismo resolvió el máximo tribunal cuando le tomó juramento a Doñate en abril. Juez, a través del abogado Pablo Manili, presentó el viernes un amparo en el que solicitó que se declare nula la designación de Doñate en el Consejo y que no pueda asumir.

Esa posibilidad mantendría en vilo al Consejo. “¿Cómo hacés para tener a un consejero que en cualquier momento puede irse?”, se pregunta uno de los integrantes del organismo. Ahí aparece el siguiente escenario: que la Corte sin esperar como avance la causa judicial que inició Juez resuelva si Doñate puede asumir o no en base a su propio fallo del 8 de noviembre.

Tanto en el oficialismo como en la oposición sostienen que el fallo les da razón en esta nueva etapa. Doñate dice que puede asumir porque la resolución judicial era para el anterior Consejo y que para este los bloques siguen divididos. Y que Juez afirma que puede hacerlo porque el ardid al que hizo referencia la Corte se mantiene.

¿Quien tiene razón? En la Corte dan una única: el considerando 8 del fallo. Allí los jueces Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda señalaron que “la fecha de la notificación de la sentencia es el momento que el Congreso debe tener en cuenta para determinar cuál es el bloque de cada cámara que, por ser la segunda minoría, debe proponer el representante correspondiente, toda vez que no ha habido una nueva elección legislativa que haya modificado la composición de la cámara”. Los lectores políticos y judiciales de la Corte -y fuera de la grita- consideran que la última frase de que no hubo una nueva elección sería un guiño más cercano a Juez.

El nuevo Consejo de la Magistratura

Esa tensión política se reflejará en el nuevo Consejo. El affaire Doñate se suma a otras disputas que arrastran el oficialismo con el Poder Judicial en general y con la Corte Suprema en particular. A las reiteradas críticas por el lawfare se sumó que el jueves en el acto en La Plata Cristina Kirchner culpó a la justicia por la inflación en la suba de precios de las telecomunicaciones por un fallo del máximo tribunal. Se espera para los próximo días el fallo de la Corte sobre el reclamo por la coparticipación del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta al gobierno nacional y las noticias no serían buenas para el oficialismo.

Esa pelea derrama en el Consejo. Allí hay representantes directos e indirectos de la política y miran de cerca esa disputa para saber cómo impactará en su funcionamiento sobre todo en un año electoral como el que viene.

Cuando el Consejo esté integrado deberá tener una primera reunión para elegir a sus autoridades. El vicepresidente de Rosatti y los titulares de cada una de las cinco comisiones del organismo. Muchos hoy dudan que haya clima para poder tener acuerdos. Si bien los puentes comenzaron a tenderse para acercar posiciones, algunos dudan que este año puede haber un plenario del Consejo. Desde el regreso de la feria judicial que no hay una reunión de todos los consejeros.

El oficialismo tiene un reclamo puntual a Rosatti: que no destraba los concursos para los tribunales de Comodoro Py -sobre todo el de la Cámara Federal por los lugares de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi- que la oposición por orden directa del ex presidente Mauricio Macri no vota.

A los representantes del Senado se suman los de Diputados. Los propuestos son dos legisladoras que ya estaban en el Consejo, Vanesa Siley del Frente de Todos y Roxana Reyes de la UCR. Llegan dos diputados nuevos: Rodolfo Tailhade del kirchnerismo y Alvaro González del PRO.

Esos dos últimos nombres no pasaron desapercibidos en el mundo judicial. Tailhade ya integró el Consejo y fue una de las espadas más filosas del kirchnerismo y desde hace cinco meses tiene un canal de Youtube que se llama “El noticiero del lawfare” donde critica a jueces y fiscales. Por su parte, González es un hombre de Rodríguez Larreta y reemplaza en el Consejo a Pablo Tonelli, diputado de línea directa con Macri. Ese cambio para muchos no pasará desapercibido en las alianzas internas.

Muchos escenarios abiertos que se ponen en juego desde el martes con una expectativa que la política mira muy de cerca.

