Gerardo Morales: “Es posible el consenso político con sectores del peronismo, pero no con los que representa CFK”

En el marco de su carrera a la Presidencia, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, aseguró que si llega a la Casa Rosada va a “convocar a la construcción de políticas de mediano y largo plazo” y sostuvo que “hay sectores del peronismo” con los que podría llegar a consensos para lograr eso, aunque reconoció que “tal vez no con aquellos tan antagónicos como son los que representa” la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Al respecto, el también titular de la Unión Cívica Radical desestimó el llamado al diálogo con la oposición hecho por la ex mandataria nacional, al señalar que ella “terminó de empiojar y de romper la convivencia” al resolver como quisieron el tema de los representantes del Senado para el Consejo de la Magistratura.

De esta manera, Morales cuestionó la decisión de la ex jefa de Estado de darle un lugar en ese organismo judicial al legislador oficialista Martín Doñate, a pesar de que la propia Corte Suprema de Justicia había dictaminado que el puesto le correspondía al del PRO, Luis Juez.

“Pero eso es lo de menos, también se plantó como un partido opositor a su propio gobierno. La verdad que es muy hipócrita, pero, bueno, el país necesita otro camino, necesita racionabilidad, diálogo honesto, sincero, reconstruir puentes, establecer políticas de mediano y largo plazo, además de bajar la inflación”, agregó, durante una entrevista en el programa A confesión de parte, en Radio Milenium.

Al ser consultado por la conductora del ciclo, Romina Manguel, sobre la viabilidad de esa iniciativa, el gobernador jujeño remarcó que “depende de los actores” y anticipó que si le toca gobernar el país, va a “convocar a la construcción de políticas de mediano y largo plazo” y destacó que “hay sectores del peronismo que podrían suscribir si se hace con seriedad, con responsabilidad”.

“Pero no así, como lo hace el Frente de Todos, hipócritamente, que dice una cosa, hace otra, rompe reglas. Hay que tener respeto por las instituciones, ser serios, y me parece que eso va a generar la posibilidad de tener un diálogo entre partidos políticos, siempre mirando los intereses del país. Yo creo que es posible; tal vez no con sectores tan antagónicos como los que representa Cristina”, aclaró.

En este sentido, Morales destacó que ya “hay un ámbito en concreto” en el que los diferentes espacios del país conversan, “que es el Norte Grande, en donde hay dos gobernadores radicales, dos filoperonistas de partidos provinciales y seis del Frente de Todos”, quienes no hablan “de cuestiones partidarias, sino públicas”.

“Tenemos un plan de 30 mil millones de dólares para 15 años para inversiones productivas, de logística, para mejorar la capacidad distributiva del norte y resolver no problemas de la región, sino del país”, subrayó.

Sin embargo, también reconoció que hay “algunos sectores extremos” de Juntos por el Cambio que “también terminan haciendo el juego de esa falta de diálogo y ayudan a la imposibilidad de lograr acuerdos para superarnos, pero son temas que hay que trabajar”.

Por otra parte, Morales evitó opinar sobre la disputa por la coparticipación que recibe la Ciudad de Buenos Aires, y explicó que “todavía hay que esperar el fallo (de la Corte Suprema) y no hay que hablar por la Justicia”.

“Obviamente que hay un debate federal allí, pero ya se han presentado las posiciones del gobierno nacional y de la Ciudad respecto de este tema. Yo no sé, no me gusta hablar de situaciones que todavía no han sido resueltas”, manifestó.

Por último, el presidente de la UCR consideró que “el ataque a la Justicia y la necesidad de controlarla” por parte de Cristina Kirchner “tiene que ver con la posibilidad de blindarse frente a las situaciones que se tienen que transparentar en una matriz de corrupción de la que nadie duda, que nadie desconoce”

“Me parece que el pueblo no es ingenuo, que se da cuenta de que ellos tienen la responsabilidad, que ellos hundieron el barco. Nosotros dejamos un barco navegando, con algunos problemas, averiado, si usted quiere, pero navegando, y ellos lo hundieron”, cerró.

