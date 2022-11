«Cree en la alquimia y la magia»: José Luis Espert disparó contra el Gobierno por no bajar la inflación

José Luis Espert ejecutó un análisis de lo que más conoce, economía. El legislador nacional anticipó que la coyuntura financiera que tiene Argentina puede ir empeorando si no hay una reacción concreta del ministro Sergio Massa. Al mismo tiempo, aseguró que el Gobierno nacional «no usa la cabeza para pensar» y que cree en las «alquimias».

La economía de la nación desde hace muchos años en el centro de discusión en la política nacional. A causa de esto, José Luis Espert apuntó, primeramente, contra Sergio Massa: «El cree en magias. Cree que puede bajar la inflación y aumentar las reservas de manera permanente, negando la naturaleza monetaria del problema inflacionario», destacó el dirigente en LN+.

«El Gobierno cree en las alquimias, cree en las magias, cree en frotar la lámpara. Yo lo que le digo al Gobierno es que ya está todo inventado. Me da bronca, pena. Es sentido común, no se trata de ideología. Es pensar con la cabeza y no los pies», agregó el líder de Avanza Libertad. Posteriormente del cuestionamiento al Ejecutivo, quiso expresar su idea de recuperación.

José Luis Espert dio algunos ítems para comenzar la lucha contra la inflación, tanto mensual como anual: «Sin una mínima credibilidad para hacer las cosas, todo puede terminar muy mal acá. Vos necesitás credibilidad como uno de los tantos ladrillos para reconstruir a la Argentina. Después hay un montón de capítulos y cada uno tiene su secuencia», aseveró.

Finalmente, intentó de nuevo en refrescar las ideas que tiene su plan económico: «Hay que volver a ganar reputación con sangre, sudor y lágrimas. Esto significa Argentina va a tener qué pasar y sufrir un síndrome de abstinencia para poder ver la luz y poder tener un país razonable algún día, porque, sino vamos a ser una villa miseria gigantesca«, concluyó.

