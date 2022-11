“Me tomó del cuello y me tiró por las escaleras”: Lourdes de Bandana denunció a su ex ante la Justicia

Lourdes Fernández encendió este viernes las alarmas cuando compartió un video en el que denunció a su exnovio por violencia de género. En ese material, donde se la puede ver con varios moretones en la cara, relató algunos de los episodios terribles que atravesó durante la relación.

La denuncia no se limitó a las redes sociales, ya que la cantante de Bandana se presentó a la Justicia. En el escrito al que tuvo acceso A la Tarde (América), la artista enumera varias situaciones en las que habría sido atacada por el acusado, Leandro García Gómez.

“Estuvimos en pareja desde antes de la pandemia. Justo en ese momento, él estaba en una situación muy complicada porque hacía tres años que no podía ver a sus hijos”, arrancó leyendo la periodista Cora Debarbieri que tuvo acceso a la denuncia.

Y agregó: “Durante el tiempo que convivimos siempre sufrí maltratos. Me denigraba como mujer, me decía que soy un panqueque, que soy fácil. Un día me cortó con un cuchillo las extensiones porque él las había pagado. En ese momento, vinieron todos los vecinos del departamento del frente y, cuando vino la policía, no lo quise denunciar”.

Fernández relata que volvió a verse el miércoles 23 de noviembre se reencontró con García Gómez. “Estuvo todo bien hasta la noche del jueves 24, que me preguntó con quién había estado durante todo este tiempo. Yo le dije que me había besado el fin de semana pasada con una persona que conocí en una quinta. Ahí me empezó a decir que era fácil, como hacía siempre”, leyó Debarbieri.



En el momento más dramático de la denuncia, la cantante admite que esperó a que su ex se quede dormido y tomó su dedo para acceder con su huella al teléfono. “Fue ahí que encontré mensajes suyos con otras mujeres. Es ahí cuando me toma del cuello y me pega piñas en todos el cuerpo, y me tiró por las escaleras”, expuso.

Y completó: “Yo me puse a gritar en el palier del edificio para pedir que me abra la puerta, ahí le pude sacar mi celular, que estaba en poder de él. Una persona vio todo este episodio”. A partir de esta denuncia a Lo

Fuente: TN