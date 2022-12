Mársico: "¿Qué pasa con los 100 millones para la Terminal"

Lo más importante que le queda al Concejo Municipal para tratar antes de fin de año, es el Presupuesto Municipal 2023, que podría aprobarse en la última sesión del 29 de diciembre. En el marco del análisis en comisión, los concejales definieron en tres carillas un total de 30 preguntas sobre la iniciativa que enviaron al Departamento Ejecutivo. Hoy, funcionarios de Gabinete visitarán el cuerpo legislativo a las 8:30 para responder los 30 interrogantes y todas las dudas que surjan durante el encuentro.

En relación a esto, el concejal Lisandro Mársico expresó: “Nosotros mayormente estamos preguntando por programas de desarrollo social, desarrollo humano, estoy preguntando por la nueva Terminal de Ómnibus, para la cual figura una partida de 100 millones de pesos y no sabemos quien va a venir, no sabemos si la va a poner el Municipio, o la va girar la Nación. Además, estoy preguntando por temas de tránsito, también por la cantidad de motos retenidas, con todo el sistema de tecnología que se iba a incorporar que ya estaba en el presupuesto pasado”.

Por su parte, el concejal Miguel Destéfanis pretende interiorizarse sobre el Predio de la Flor ubicado en bulevar Roca y Ruta 34, que ya fue donado al Gobierno provincial, que financiará la construcción de un nuevo edificio de Tribunales, la sede del propio Concejo y un sector para Municipio. El edil radical pretende que se informe qué obras se llevarán a cabo con el presupuesto asignado de 600.000 pesos en un terreno que ya no pertenece al Municipio. Al mismo tiempo, preguntó sobre la construcción de un cinerario, que es una bóveda donde se depositan las cenizas de las cremaciones, en el Cementerio Municipal.

Por su parte, el concejal Leonardo Viotti desea indagar el nuevo plan de pavimentación, el cual no figura en el Presupuesto 2023. "¿Finalmente va a realizarse o quedará para otro período?", pregunta el radical que será precandidato a intendente el próximo año. Es que según el detalle de Contribución por Mejores que figura en el Presupuesto se van a pavimentar 20 calles.

En tanto, el Presupuesto 2023 estima ingresos por $38.4 millones del Transporte Urbano de Pasajeros, mientras que en el 2022 se habían previsto por $34.4 millones. ¿Por qué tan poca diferencia, con un 11,6% de aumento interanual? planteó Viotti. Con respecto al Estacionamiento Controlado sucede algo similar: para el 2022 se habían calculado ingresos por 36 millones y para el 2023 se esperan recaudar $42.2 millones. ¿Por qué tan poca diferencia, que es del 17.22% cuando la inflación será del 60% al menos según el Gobierno nacional? preguntó.

¿Cuáles son o cuales tendrían prioridad? También plantea preguntas sobre los ingresos del Municipio por el alquiler de locales del Centro Cultural del Viejo Mercado y requiere información sobre los distintos trabajos públicos.

En la parte final del documento enviado al Ejecutivo, se incluyeron las propuestas para el Presupuesto 2023 presentadas formalmente ante los funcionarios municipales por los bloques Juntos por el Cambio y Frente Progresista a partir de un análisis del Partido Socialista:

• Incorporar para todas las áreas programas y líneas de acción que contemplen medidas concretas para implementación de Ley Micaela y trabajo coordinado para la prevención y abordaje de la violencia de género. Profundizar en la capacitación a agentes municipales.

• Sobre los 30 millones de pesos que figuran como rendimiento del plazo fijo, se propone que se destinen a un programa para las infancias y juventudes.

• Con respecto a Retribución Servicios técnicos y profesionales y Retribución de Servicios Privados, se solicita listado de cada uno, servicio que presta, valor y secretaría a la que corresponde.

• Se requiere el detalle de empresas adjudicatarias de trabajos públicos durante el año 2022.

Con información de La Opinión