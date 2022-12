Dalma Maradona se mostró furiosa por la versión de que le inició un juicio a Lionel Messi: “No es cierto”

Luego de que circulara la versión de que iba a iniciarle un juicio a Lionel Messi por el uso de la marca “M10″, Dalma Maradona salió al cruce y negó el trascendido. “No es cierto”, dijo la hija del Diez

Furiosa, la actriz aclaró los tantos en sus redes y explicó que tanto ella como su hermana no tienen planeado ir contra el crack rosarino: “Yo no puedo entender quién correría el rumor de que yo le hice juicio a Messi cuando obviamente no es así. No entiendo con qué fin. Y la gente que lo repite como una verdad absoluta también me preocupa”

Acto seguido, se quejó: “Nadie, absolutamente nadie que publicó eso, me llamó para ver si eso era cierto. ¿Y adivinen qué? No es cierto. Y eso que dejo pasar miles de cosas que dicen que no son... pero esto es muy fuerte”.

Luego de estas publicaciones, sumó otro posteo donde se refirió al rumor de que el mejor jugador del mundo le mandó una carta documento para quedarse con la marca M10. “Mentira”, escribió para intentar ponerle punto final a la polémica.

