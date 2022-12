«Hay un alzamiento contra el orden constitucional»: Mario Negri disparó contra el oficialismo

Mario Negri embistió al Gobierno nacional por negarse a acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia respecto a la coparticipación. Alberto Fernández anunció que le girará a la Ciudad de Buenos Aires el mismo monto que le venía transfiriendo hasta antes de que el máximo tribunal se expidiera. El presidente del bloque radical, en Diputados, aseguró que se trata de «un acto de sedición».

La alegría y unión por el triunfo de la Selección Argentina en el mundial de Qatar 2022 quedó en el olvido. La política pasó rápidamente de hoja para adentrarse nuevamente en discusiones y disputas. El oficialismo y la oposición abrieron el telón de una nueva contienda. El responsable fue el máximo tribunal de justicia, quien falló a favor de la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación.

Alberto Fernández se encargó de comunicar que no se responsabilizará de la decisión de la Corte. Expresó que seguirá enviándole, a la Ciudad, la misma cantidad de fondos sin tener en cuenta a la Justicia. Al mismo tiempo se preguntó cómo afrontar el nuevo monto si el Estado no cuenta con esa cifra. En ese sentido todo el oficialismo tildó al fallo como «antifederal».

Desde el lado opositor se expresó Mario Negri. El legislador cordobés apuntó fuertemente contra el Ejecutivo: «Hay un alzamiento contra el orden constitucional. Advertí que si el Presidente, con gobernadores que lo acompañaran, incursionaban a la idea de no acatar el fallo de la Corte, estarían frente a un acto de sedición», indicó en «Solo una Vuelta Más», por TN.

«Están inventando un relato. El fallo de la Corte defiende el federalismo, no lo ataca. En segundo lugar, las provincias no pierden ni perdieron un peso. Eso se detrae de los fondos del Gobierno nacional que es de donde lo sacaron. Lo que dice la Corte es que el Gobierno no puede sacar, de forma unilateral, los recursos a las provincias«, añadió el presidente del bloque de la UCR.

El diputado le envió una recomendación al gobierno comandado por Horacio Rodríguez Larreta. En caso de que Nación se niegue a abonar lo exigido por la Corte Suprema, pidió que «les trabe embargo sobre los fondos que le corresponde«. «Por el otro lado las responsabilidades que se derivan de carácter penal y carácter constitucional. Estamos frente a un hecho de gravedad institucional», sentenció el dirigente opositor.

