Patricia Bullrich apuntó contra Victoria Donda tras su renuncia al Inadi: "Su gestión fue olvidable"

Patricia Bullrich apuntó en duros términos contra Victoria Donda tras la renuncia de la abogada como titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). Para la presidenta del PRO, la gestión de la militante K al frente del organismo fue "absolutamente olvidable".

"Me parece que la interpretación que ha hecho Donda y el kirchnerismo en el INADI es que los únicos derechos existentes son los de los kirchneristas", expresó en diálogo con La Nación+.

En el reportaje con la periodista Laura Di Marco, la precandidata a presidenta en 2023 agregó: "Nunca representaron a la sociedad, solo a a aquellos que consideraban que eran de su bando, como si esto fuera una guerra. Donda fue en el INADI una enemiga total de los derechos de todos aquellos que no pensaban como ellos".

"Si era homosexual pero era macrista, no se defendía. Si tenía un derecho violado como mujer por violencia de género pero estaba del lado amarillo, no se la defendía", ejemplificó Bullrich.

En último lugar, la exministra de Seguridad fue lapidaria: "Su gestión ha sido absolutamente olvidable en la historia, porque nunca pudo interpretar los derechos de una sociedad por encima de su lente ideológico absolutamente discrecional".

Las repercusiones de la salida

La renuncia de Donda provocó las repercusiones del arco político. Alejandro Fargosi, abogado que trabaja junto a Patricia Bullrich en Juntos por el Cambio, se preguntó en su cuenta de Twitter: (Donda) ¿Dejó alguna empleada suya en nuestra planta permanente del Estado?".

Quién también se refirió en términos irónicos fue Martín Tetaz. El diputado de JxC y economista escribió: "Se filtró el candidato para reemplazar a Donda en el INADI". Debajo de su mensaje adjuntó una breve descripción de Tomás de Torquemada, "inquisidor general de Castilla y Aragón".

El diputado de Avanza Libertad, José Luis Espert, aprovechó la renuncia de la militante al Inadi para pedir por el cierre del instituto. "Cierren ese antro de ñoquis e inservibles y enseñen en la escuela desde chiquitos el horror, el espanto de la discriminación, el racismo y la xenofobia", aseveró.

La carta de renuncia de Victoria Donda

"Desde hace un mes estoy transitando el juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos por el secuestrador y torturador de mis padres, responsable de su desaparición y de que yo haya nacido en la ESMA. Es un proceso que me recuerda quién soy, mi identidad personal y política", expresó en Twitter.

Así dejó entrever que su salida está vinculada, además, al juicio por delitos de lesa humanidad que afronta por estos días su apropiador durante la última dictadura.

Y agregó: "Hoy se cierra un ciclo con mi alejamiento del @inadi, convencida de que las responsabilidades institucionales son etapas de un camino más extenso. Seguiré militando en el @FrenteDeTodos por la sociedad libre, justa e igualitaria con la que soñamos y, sobre todo, merecemos".

Luego compartió una extensa carta en la que detalló más los motivos de su renuncia y dejó críticas al Gobierno: "Hoy redacto estas líneas alejándome de mi rol institucional como titular del INADI, justamente convencida de que se dejó de escuchar allí donde más se debe hacerlo".

"Se dejó de escuchar a las voces que desde hace tiempo largo venimos insistiendo en la necesidad de establecer instancias para llegar a una síntesis necesaria en medio de una gestión nacional que cada vez nos fue dejando con más sabor amargo y sin capacidad de respuesta a demandas crecientes y complejas para una sociedad que espera más de nosotros", agregó.

En ese sentido, profundizó su crítica y contó los detalles del motivo de su renuncia: "Agravando fuertemente lo anterior, por el hecho de ser mujer y no encontrar en el gobierno nacional espacio legítimo para que nuestras voces sean debidamente escuchadas, hace pocos minutos me enteré a través de Juan Manuel Olmos, jefe de Asesores de la Presidencia, sobre la posibilidad de mi corrimiento del INADI, centralmente como consecuencia –según me informaron– de mi posicionamiento político respecto a la etapa actual, elemento que hice visible en reiteradas ocasiones en mi discurso público”.

El nombramiento de la ahora ex funcionaria se vencía este sábado 31, y según trascendió, el presidente Alberto Fernández decidió no renovarlo con el fin de normalizar la conducción del INADI y designar a una autoridad en forma permanente.

Asimismo, señaló que la gestión nacional fue "desilusionando al alejarse de la que creí era su esencia más íntima -mejorar las condiciones materiales y simbólicas de los millones que nos votaron llenos de esperanzas en 2019- precipitaron mi decisión indeclinable".

Siguiendo con su escrito de renuncia, Donda hizo un repaso de su gestión: "Conformamos y fortalecimos delegaciones en todo el país, para que en cada una de las provincias se pueda llevar adelante el proceso de concientización. Le dimos impulso al 168, línea telefónica simple y efectiva para realizar consultas o denuncias sobre episodios de discriminación. Creamos también la Comisión para el Reconocimiento Histórico de la Comunidad Afroargentina, con la cual realizamos el primer y segundo Encuentro Nacional de Organizaciones de la Comunidad Afroargentina, un hito en la visibilidad de la comunidad afro en el país. Llevamos adelante las campañas de Escuelas sin Discriminación y la Campaña Federal por un deporte libre de discriminación y violencias, convocando a colectivos de la sociedad civil"

Ya sobre el final de la misiva, Donda manifestó: “Sólo escuchando, conociendo e interpretando a nuestro pueblo, podremos aportar para tener la sociedad libre, justa e igualitaria con la que soñamos pero, sobre todo, merecemos sin más postergaciones, titubeos ni marchas y contramarchas”.

Con información de www.perfil.com