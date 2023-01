Miguel Ángel Pichetto calificó el accionar del Gobierno como «un sistema de chavización»

Miguel Ángel Pichetto vio con preocupación el posicionamiento del Gobierno nacional respecto al fallo de la Corte Suprema de Justicia. El ex legislador anticipó que podría generar inconvenientes a nivel social. El líder del peronismo republicano aseguró que el desacato al máximo tribunal tiene consecuencias inflacionarias y miradas negativas internacionalmente.

El Auditor General de la Nación expuso las consecuencias que podría tener la sociedad por la desobediencia del Ejecutivo a la Corte Suprema: «El Gobierno se da todos los gustos. Va a impulsar el juicio político, seguramente lo va a abrir. Este tema tiene una repercusión internacional extraordinaria. Que el Presidente no acate el fallo, los sectores económicos lo ven con una enorme preocupación», indicó en TN.

«Esto lo va a pagar la gente con inflación, falta de dólares, en el tema de las importaciones. No es neutro, no es gratis entrar a un sistema de chavización en Argentina. En algún lugar habría que reflexionar, me parece a mí», sumó a su alarmante premonición. En esa misma línea sospechó que Sergio Massa no debe estar conforme con la actitud tomada desde Casa Rosada.

Asimismo, Miguel Ángel Pichetto remarcó que la actual administración no puede poner en debate ningún tema por su falta de capacidad: «Argentina está bloqueada, es un Gobierno bloqueado. Es un Gobierno que no tiene capacidad alguna para designar la reemplazante de la doctora Highton de Nolasco. Tiene que haber un esquema de diálogo», subrayó.

Desde el lado opositor, donde pertenece, confesó que es dificultoso concordar con los dirigentes porque está en juego mucho poder: «Por supuesto que en Juntos por el Cambio no se van a a poner de acuerdo porque hay un debate por el poder, por el poder presidencial, quién va a ser nuestro candidato. Este tema también está subyacente en el Gobierno porque Cristina se ha bajado», concluyó.

* Para www.elintransigente.com