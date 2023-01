Martín Tetaz sobre la Ley de Alquileres: «El kirchnerismo te dice que la ley es perfecta»

Martín Tetaz dejó a un lado los principales temas de debate en Argentina y se posicionó en la ley de Alquileres. El economista expresó su preocupación por la falta de reacción que tiene la política para modificar la actual letra de la Constitución. Asimismo reconoció que la oposición, actualmente, no cuenta con los votos necesarios.

El referente radical sostuvo que el aumento de los alquileres debe darse al mismo tiempo que las paritarias, de acuerdo a la inflación: “Cuando se acelera la inflación aumenta la velocidad de los contratos. Se hace un contrato de un año, ni siquiera de dos. Y se aceleran las cláusulas de ajuste. Las paritarias se abren dos o tres veces al año. Lo mismo debería pasar con los alquileres”, destacó en Radio Mitre.

“Eso es lo que continúa nuestro dictamen. El dictamen del kirchnerismo, que ganó en los dictámenes, es peor que la ley actual. Si vamos a sesión con este dictamen precisaríamos 129 votos y hoy tenemos 127. Es riesgoso grande tomar esa discusión”, agregó el especialista en economía durante una entrevista realizada por el programa «Alguien tiene que decirlo».

Martín Tetaz reclamó que se piense en las dos partes, dueños e inquilinos. En ese sentido destacó: “El kirchnerismo te dice que la ley es perfecta pero no se cumple, lo mismo que te decían en pandemia. Dicen que ninguno de los contratos se registró en AFIP y proponen más sanciones. No vuelve atrás con los tres años. No le da libertad a las partes para arreglar la cláusula de ajuste».

«En estas leyes tenes que tener equilibrio entre propietarios e inquilinos. El planteo populista hace que la gente no ponga las viviendas en alquiler. Es oferta y demanda básica», adjuntó a su análisis. El parlamentario, para finalizar, disparó: “Tengo el proyecto de la Ley Bulat. Los legisladores deberían hacer un curso de oferta y demanda básica».

* Para www.elintransignete.com