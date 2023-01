Fuertes tensiones en Juntos por el Cambio ante la pelea de la UCR y el PRO por la gobernación de Mendoza

Las tensiones volvieron a instalarse inesperadamente en Juntos por el Cambio por una fuerte pelea entre el radical Alfredo Cornejo y el dirigente del PRO Omar De Marchi por la candidatura a gobernador de Mendoza, donde este año habrá elecciones desdobladas: las PASO provinciales se realizarán el 11 de junio, mientras que las generales tendrán lugar el 24 de septiembre.

El conflicto estalló este martes en la reunión de la Mesa Nacional de JxC, que se puso de acuerdo en todo, menos en un punto: el titular de la UCR, Gerardo Morales, advirtió que “si se quiebra” la coalición en esa provincia por el proyecto político de De Marchi “se pone en riesgo la unidad” y amenazó con “rediscutir la participación” de su partido en la alianza opositora.

El conflicto se agravó luego de que De Marchi diera señales de mantener su postulación a gobernador, pero, hasta ahora, sin intenciones de competir contra Cornejo en las PASO provinciales sino por afuera de Juntos por el Cambio. Lo inquietante en términos políticos es que el diputado nacional del PRO mendocino es el armador de Horacio Rodríguez Larreta en el interior y que, al mismo tiempo, Cornejo tiene una fluida relación con los “halcones” y en particular con Bullrich, hasta el punto de que su nombre sonaba para secundarla en una fórmula presidencial con el PRO.

Hay un punto clave que le juega en contra a De Marchi: su decisión va en contra del reglamento electoral que fijaron la UCR y el PRO y que dice: “En aquellas provincias en las que la ley establezca como mecanismo ordenador de competencia las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), todos los partidos se comprometen a utilizarlas como método de selección de candidatos”.

En diciembre pasado, las intenciones de De Marchi quedaron a la luz cuando le dijo al diario Los Andes que “es muy difícil construir un frente cuando no hay confianza”. Por eso en esos días no participó de una reunión del Frente Cambia Mendoza, que gobierna la provincia desde 2015 primero con Cornejo y desde 2019 con Rodolfo Suárez, e integran la UCR, el PRO, Peronismo Republicano, Republicanos Unidos y el Partido Socialista, entre otros. Allegados al diputado del PRO consideraron que Cambia Mendoza “no es un frente sino un acuerdo electoral, un amontonamiento que se hace cada dos años y donde el que gobierna es el radicalismo, sólo apoyado por Libres del Sur y el socialismo”.

Aunque no confirmaron la postulación a gobernador por afuera de JxC, las mismas fuentes admitieron que De Marchi “trabajó todo el año en cuatro ejes estratégicos para Mendoza y los presentó el 23 de diciembre pasado en un hotel de la capital provincial” y que su proyecto político sería apoyado por el Partido Demócrata y un sector de la Coalición Cívica que se alejó del frente liderado por la UCR.

La pelea Cornejo-De Marchi llegó este fin de semana al encuentro de la UCR que se realizó en Mar del Plata, donde Morales se comprometió a defender el Frente Cambia Mendoza en la reunión de la Mesa Nacional de JxC luego de que el tema fue planteado por Mariana Juri, ex ministra de Turismo mendocina. “Les pido que me faculten para que lo plantee con la máxima fuerza”, dijo el jefe del radicalismo, que obtuvo el aval de sus pares (allí no estaban Cornejo, Suárez ni el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, críticos del acercamiento del radicalismo “oficial” al larretismo).

Por eso el conflicto originó fricciones en el Zoom que mantuvo este martes la conducción nacional de Juntos por el Cambio: la queja contra De Marchi fue planteada por Suárez, a quienes siguieron Cornejo y Morales, quien manifestó la postura más dura contra el diputado del PRO por competir por afuera de JxC en Mendoza y advirtió que podría llevar a la UCR a “rediscutir” su lugar en la coalición.

La primera respuesta del PRO provino de Bullrich, la presidenta del partido, quien dijo que no compartía la postura de De Marchi y afirmó que buscaría una solución. Enseguida, Rodríguez Larreta prometió: “Lo vamos a ordenar”, sin un apoyo explícito a su armador político provincial.

En el entorno de Bullrich advirtieron a Infobae que De Marchi “se tiene que alinear y cumplir con el reglamento electoral, que es muy claro: donde hay PASO no hay posibilidad de no competir por adentro” y afirmaron: “Seremos firmes porque no se puede jugar con la coalición”.

El propio De Marchi no quiso negar ni confirmar su decisión de competir por afuera, pero ante Infobae fijó una posición crítica respecto del gobierno mendocino: “No estamos ocupándonos de la rosca política. Nos preocupan algunos índices negativos que expresa Mendoza y nadie se ocupa”.

Si el diputado rebelde no acata el reglamento electoral de JxC, Bullrich podría disponer la intervención del PRO mendocino, presidido por el diputado provincial Álvaro Martínez, cercano a De Marchi.

Pero en el Zoom de JxC se plantearon otros conflictos internos en distintas provincias: Neuquén, por ejemplo, es un distrito donde no hay PASO y allí Mauricio Macri y Rodríguez Larreta apoyan la candidatura a gobernador de Rolando Figueroa, diputado nacional del Movimiento Popular Neuquino (MPN), mientras que la UCR y la Coalición Cívica respaldan la postulación del diputado nacional Pablo Cervi, del sector Evolución del radicalismo que lidera el senador nacional Martín Lousteau.

Hay problemas similares en Córdoba, Tucumán, Río Negro, Chubut, La Rioja y San Luis. Por eso la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio decidió que después del 18 de enero se reunirán los presidentes de los cuatro partidos de la coalición para tratar de encontrar una solución a estos conflictos provinciales. Y luego, a fines de mes o principios de febrero, se hará un encuentro presencial de los líderes de JxC para avanzar con la agenda de temas del año y, sobre todo, concretar un gesto para la campaña electoral: una foto que graficará la unidad interna, esa misma que hoy está en crisis en Mendoza y en otros distritos importantes.

