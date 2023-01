Juicio político a la Corte Suprema: Gil Lavedra anticipó que «no hay ninguna posibilidad que progrese»

Ricardo Gil Lavedra la quitó trascendencia a lo que será el juicio político a la Corte Suprema de Justicia. El exmagistrado vaticinó que el Frente de Todos no podrá conseguir remover a ninguno de los miembros del máximo tribunal. Asimismo, embistió al oficialismo por querer «socavar la credibilidad del resto del pueblo en la Justicia«.

Nadie quiere perderse la disputa entre el Poder Ejecutivo y Judicial. Todo quieren formar parte de este enfrentamiento que venía formándose desde el inicio de la gestión del actual Gobierno. En más de una oportunidad Alberto Fernández cuestionó el funcionamiento judicial. Fallos, justamente contra el oficialismo, hicieron que las diferencias queden sobradamente expuestas.

En Casa Rosada respondieron con un pedido de juicio político que ya ingresó formalmente al Congreso de la Nación. En ese sentido se expresó Gil Lavedra. «Esto no sucede. Podrán tener quizás dictamen de comisión pero jamás la aprobación en el recinto, con lo cual es un esfuerzo enteramente inútil de antemano», sostuvo en Radio Rivadavia.

El ex diputado de la Unión Cívica Radical se explayó sobre las dificultades que tendrá el Frente de Todos para progresar en el juicio político: “Las causales que se invocan no son serias. Los jueces no pueden juzgarse por el contenido de las sentencias. Todo el resto de las fuerzas políticas han dicho que no están de acuerdo y todo juicio político merece de mayorías calificadas que requieren de un consenso muy extendido», admitió.

A la espera de lo que será el inicio de la Comisión de Juicio Político, el exjuez aclaró que los jueces de la Corte Suprema no deben tener ningún temor. Es por eso que siguió con su crítica a la coalición de Gobierno: “Es un montaje porque no tiene ninguna posibilidad de progresar”. Por último, señaló que los legisladores harán “un esfuerzo enteramente inútil de antemano”.

* Para www.elintransigente.com