La advertencia de Miguel Ángel Pichetto para las elecciones: «No hay que subestimar al kirchnerismo»

Cada vez falta menos para las elecciones presidenciales en Argentina. En Juntos por el Cambio ya hay varios candidatos a este puesto como Miguel Ángel Pichetto, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta entre otros. Sin embargo, en el espacio están esperando que Mauricio Macri lance, o no, su candidatura a jefe de Estado, mientras que en el oficialismo, peronismo y kirchnerismo, siguen esa misma línea.

El Frente de Todos no anunció ninguna candidatura a excepción de Alberto Fernández que, de por sí, dejó en claro que quiere ser reelecto. A pesar de esto, desde el Peronismo Federal advierten que no hay que descartar el ala que lidera Cristina Kirchner. «En algún momento el Frente de Todos va a tener un candidato. No hay que subestimar el poder electoral que todavía tienen. Tienen un gran control económico sobre la estructura social, sobre la llegada a los sectores populares», detalló.

En este mismo marco, Miguel Ángel Pichetto puso el foco en la vicepresidenta de la Nación, quien luego de su condena por la Causa Vialidad, dijo que no sería candidata en octubre. «El tema de Cristina Fernández está en revisión. Se está hablando de un operativo clamor por parte La Cámpora», adelantó el Auditor General de la Nación en Radio Rivadavia.

«Para mi, ella retrocedió cuando habló de que renunciaba, que no iba a tener ningún cargo, que la metieran presa. Fue un acto en el que se dejó llevar por lo emocional y el impacto de la sentencia. Debería haber valorado la parte de la sentencia que no la condenó. Es el momento en el que se requiere de asesores y me parece que ella no los tiene», afirmó el excompañero de fórmula de Mauricio Macri.

Miguel Ángel Pichetto quiere repetir fórmula

Pensando en lo que serán las elecciones dentro de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto está ilusionado con poder combinarse con Mauricio Macri con en 2019. «La fórmula con Mauricio Macri tiene una gran potencia. Ha tenido el 41% de los votos de la Argentina y hemos seguido estando activos y trabajando todo este tiempo. No voy a condicionar la decisión de Macri en función de la fórmula», aclaró.

